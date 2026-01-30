Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

CCH Sur vuelve a clases presenciales tras cuatro meses del homicidio de un alumno

CCH Sur de la UNAM anunció el regreso a clases presenciales, / FB: CCH Sur Oficial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:18 - 30 enero 2026
Tras el asesinato de un estudiante en sus instalaciones, el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur de la UNAM reanudará actividades presenciales

Tras casi cuatro meses de interrupción, el CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que volverá a la presencialidad el próximo 3 de febrero de 2026 para iniciar el semestre 2026-2. Las clases estaban suspendidas desde septiembre de 2025, cuando un estudiante murió asesinado dentro del plantel por otro compañero.

La institución educativa precisó que el regreso se realizará bajo nuevas condiciones de infraestructura y seguridad que buscan garantizar la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores, y fortalecer la convivencia en la comunidad escolar.

El CCH Sur de la UNAM anunció el regreso a clases presenciales el 3 de febrero de 2026 con medidas de seguridad reforzadas. / FB: CCH Sur Oficial

¿Qué pasó dentro del plantel Sur?

El pasado 22 de septiembre de 2025, un joven identificado como Lex Ashton “N”, de 19 años, atacó con un arma blanca a un estudiante de 16 años, identificado como Jesús Israel, quien falleció a causa de las lesiones. Durante el mismo incidente, un trabajador resultó herido. El agresor fue detenido por las autoridades.

El homicidio generó conmoción en la comunidad educativa y llevó a la suspensión de clases presenciales mientras se revisaban medidas de seguridad y vías de atención psicoemocional para estudiantes, familias y personal.

Tras cuatro meses de suspensión por hechos de violencia, el CCH Sur prepara su reactivación académica con protocolos actualizados. / FB: CCH Sur Oficial

Con qué medidas regresan los alumnos

Al reanudar actividades presenciales, el CCH Sur implementará protocolos de seguridad reforzados para proteger a su comunidad. Entre las acciones anunciadas están:

  • Controles de acceso con torniquetes biométricos para verificar la entrada.

  • Más botones de emergencia y cámaras de vigilancia en puntos clave del plantel.

  • Instalación de luminarias adicionales para iluminación en zonas internas.

  • Brigadas universitarias de apoyo y vigilancia.

El regreso a clases en CCH Sur se da después de revisar y adecuar las condiciones de seguridad para alumnos y personal. / FB: CCH Sur Oficial

La dirección de la institución señaló que este retorno representa el inicio de “una nueva etapa” y una oportunidad para fortalecer la seguridad y el sentido de comunidad entre estudiantes, docentes y trabajadores

El retorno a aulas en CCH Sur representa una etapa de reactivación con expectativas de bienestar para la comunidad universitaria. / FB: CCH Sur Oficial
