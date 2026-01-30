Película de Paul McCartney llega a cines solo por un día… ¿cómo conseguir boletos?

¡Atención, beatlemaniacos! El legendario Paul McCartney vuelve a escena con un documental imperdible: "Paul McCartney: Man on the Run", dirigido por el ganador del Oscar Morgan Neville.

El filme retrata el renacimiento creativo del ex Beatle tras la ruptura de la banda más influyente de la historia y su ascenso con Wings, su proyecto post-Beatles que también hizo historia.

El documental de Paul sólo estará la noche del 19 de febrero / FB: @PaulMcCartney

Solo habrá un día de proyección

El documental se proyectará en cines de México por una sola noche: el jueves 19 de febrero de 2026. Las entradas estarán disponibles desde el 4 de febrero en el sitio oficial manontherun.film.

“¿Qué sucede al despertar la mañana siguiente de dejar la banda de rock más importante de todos los tiempos?”, pregunta la sinopsis oficial.

La preventa es por medio del sitio oficial manontherun.film. / FB: @PaulMcCartney

¿De qué trata Paul McCartney: Man on the Run?

La película explora cómo McCartney se reinventó musicalmente durante los años 70. Mediante material de archivo nunca antes visto, fotografías de Linda McCartney, entrevistas con miembros de la banda, sus hijas Mary y Stella, además de Sean Ono Lennon, Mick Jagger y Chrissie Hynde, el documental construye un retrato íntimo de esa década crucial para Paul.

Además del documental, los asistentes podrán ver una entrevista exclusiva entre Paul y el director Morgan Neville, disponible solo en cines.

Tras estar en salas de cine, luego se podrá ver por Amazon Prime / Especial

Este estreno forma parte de una estrategia global de relanzamiento de la historia de Wings, que incluye reediciones de álbumes clásicos como Venus and Mars, una colección definitiva en Dolby Atmos, y el libro Wings: The Story of a Band on the Run, que profundiza en esta época poco explorada de su carrera.