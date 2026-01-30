¡Qué belleza! Así es el nuevo billete conmemorativo de 100 pesos

El Banco de México se puso guapo para su centenario y presentó una pieza especial que podría convertirse en objeto de colección: un nuevo billete conmemorativo de 100 pesos, diseñado como specimen para rendir homenaje a la historia de la institución.

A través de un video institucional, Banxico compartió los detalles de esta nueva emisión, que no solo destaca por su estética, sino por la carga simbólica que lleva impresa en cada trazo. “En el corazón de la Ciudad de México, hace 100 años nació el Banco de México”, se escucha al inicio del anuncio, marcando el punto de partida de esta pieza conmemorativa.

El billete está cargado de simbolismos e historia del Banco de México / Especial

Un diseño cargado de símbolos

El billete es todo un viaje visual por la trayectoria del banco central. En el anverso se puede ver “la majestuosa fachada del edificio principal”, flanqueada por esculturas que “simbolizan trabajo y abundancia”. También aparecen arcos con los nombres de quienes han formado parte de su historia, integrados de forma sutil pero significativa en el diseño.

Del otro lado, el reverso del billete muestra una bóveda que “se convierte en símbolo de confianza”, y desde la cual “brotan billetes, monedas y circuitos”. Banxico lo resume como una especie de puente entre tiempos: “pasado y futuro en diálogo constante”, adornado con “trazos de luz, color y memoria”.

En el reverso trae una bóveda, como símbolo de confianza / Especial

¿Y cuándo podrás tenerlo en tus manos?

Aunque el video ya fue publicado en los perfiles oficiales del Banco de México, no se ha confirmado aún la fecha exacta en la que este billete estará en circulación. Así que si eres coleccionista —o simplemente quieres tener una pieza histórica en tu cartera—, tendrás que estar al pendiente de sus redes para saber cuándo y cómo conseguirlo.