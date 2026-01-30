Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¡Qué belleza! Así es el nuevo billete conmemorativo de 100 pesos

Su estética y detalles lo convertirán en un objeto de colección / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 13:49 - 30 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Banxico cumple 100 años y lo celebra con un billete que mezcla historia, diseño y simbolismo

El Banco de México se puso guapo para su centenario y presentó una pieza especial que podría convertirse en objeto de colección: un nuevo billete conmemorativo de 100 pesos, diseñado como specimen para rendir homenaje a la historia de la institución.

A través de un video institucional, Banxico compartió los detalles de esta nueva emisión, que no solo destaca por su estética, sino por la carga simbólica que lleva impresa en cada trazo. “En el corazón de la Ciudad de México, hace 100 años nació el Banco de México”, se escucha al inicio del anuncio, marcando el punto de partida de esta pieza conmemorativa.

El billete está cargado de simbolismos e historia del Banco de México / Especial

Un diseño cargado de símbolos

El billete es todo un viaje visual por la trayectoria del banco central. En el anverso se puede ver “la majestuosa fachada del edificio principal”, flanqueada por esculturas que “simbolizan trabajo y abundancia”. También aparecen arcos con los nombres de quienes han formado parte de su historia, integrados de forma sutil pero significativa en el diseño.

Del otro lado, el reverso del billete muestra una bóveda que “se convierte en símbolo de confianza”, y desde la cual “brotan billetes, monedas y circuitos”. Banxico lo resume como una especie de puente entre tiempos: “pasado y futuro en diálogo constante”, adornado con “trazos de luz, color y memoria”.

En el reverso trae una bóveda, como símbolo de confianza / Especial

¿Y cuándo podrás tenerlo en tus manos?

Aunque el video ya fue publicado en los perfiles oficiales del Banco de México, no se ha confirmado aún la fecha exacta en la que este billete estará en circulación. Así que si eres coleccionista —o simplemente quieres tener una pieza histórica en tu cartera—, tendrás que estar al pendiente de sus redes para saber cuándo y cómo conseguirlo.

El frente es la fachada del Banco de México / Especial
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Finanzas
Últimos videos
Lo Último
01:37 Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
00:49 ¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
00:48 Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
00:40 "Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
00:39 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
00:21 ¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
00:06 Portada RÉCORD 31 enero 2026
23:54 Liga MX: Tabla General de la Jornada 4 del Clausura 2026, al momento
23:41 Royal Rumble 2026: ¿Por qué la Batalla Real de WWE se realizará en Arabia Saudita?
23:31 ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
Futbol
31/01/2026
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Futbol
31/01/2026
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
Futbol
31/01/2026
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Otros Deportes
31/01/2026
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
Futbol
31/01/2026
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
Futbol
31/01/2026
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?