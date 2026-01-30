Rodrigo Aguirre a Tigres, ¿qué extranjero saldrá para su llegada?
Rodrigo Aguirre apunta a convertirse en el jugador sacrificado por el América y su destino estaría en el norte del país. RÉCORD pudo saber que la opción para que el delantero uruguayo llegue a Tigres es real y se encuentra muy avanzada, aunque todavía restan algunos detalles por resolverse para que la operación se concrete.
En el club felino ya analizan seriamente la incorporación de Aguirre, la cual se daría mediante una transferencia definitiva.
La llegada de Aguirre responde a la necesidad de Tigres de reforzar la delantera. En ese contexto, la directiva contempla darle salida a Nicolás Ibáñez, quien dejaría su lugar dentro del plantel para permitir el arribo del atacante proveniente del América.
Con la posible incorporación de Rodrigo Aguirre, Tigres alcanzaría la cifra de nueve futbolistas extranjeros en su plantel. Sin embargo, el club aún tiene pendiente la contratación de un contención No Formado en México.
Es justamente en este punto donde la salida de Ibáñez cobra mayor relevancia, ya que su baja abriría el espacio necesario para registrar al mediocampista extranjero que busca el club. El nombre que aparece como el más viable para reforzar esa zona es el del uruguayo César Araújo, quien encabeza la lista de opciones.
En lo deportivo, Tigres pretende que Rodrigo Aguirre llegue para competir directamente en el ataque, compartiendo la posición con referentes como André-Pierre Gignac y Edgar López.
Aunque aún no es oficial, todo indica que la operación se encuentra en su recta final y, de cerrarse, Tigres daría un paso importante en la conformación de su plantel.
