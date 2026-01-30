Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Rodrigo Aguirre a Tigres, ¿qué extranjero saldrá para su llegada?

André-Pierre Gignac y Nicolás Ibáñez en partido con Tigres en la Liga MX | IMAGO 7
Ricardo Olivares 18:25 - 29 enero 2026
Con la llegada del Bufalo al equipo de la UANL, la directiva tendrá que liberar una plaza de NFM si quiere cerrar la contratación de un contención

Rodrigo Aguirre apunta a convertirse en el jugador sacrificado por el América y su destino estaría en el norte del país. RÉCORD pudo saber que la opción para que el delantero uruguayo llegue a Tigres es real y se encuentra muy avanzada, aunque todavía restan algunos detalles por resolverse para que la operación se concrete.

Rodrigo Aguirre en su llegada a un partido con América | IMAGO 7
En el club felino ya analizan seriamente la incorporación de Aguirre, la cual se daría mediante una transferencia definitiva.

La llegada de Aguirre responde a la necesidad de Tigres de reforzar la delantera. En ese contexto, la directiva contempla darle salida a Nicolás Ibáñez, quien dejaría su lugar dentro del plantel para permitir el arribo del atacante proveniente del América.

Con la posible incorporación de Rodrigo Aguirre, Tigres alcanzaría la cifra de nueve futbolistas extranjeros en su plantel. Sin embargo, el club aún tiene pendiente la contratación de un contención No Formado en México.

Nicolás Ibáñez en el partido de Tigres contra Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO 7
Es justamente en este punto donde la salida de Ibáñez cobra mayor relevancia, ya que su baja abriría el espacio necesario para registrar al mediocampista extranjero que busca el club. El nombre que aparece como el más viable para reforzar esa zona es el del uruguayo César Araújo, quien encabeza la lista de opciones.

André-Pierre Gignac en llegada a concentración con Tigres | IMAGO 7
En lo deportivo, Tigres pretende que Rodrigo Aguirre llegue para competir directamente en el ataque, compartiendo la posición con referentes como André-Pierre Gignac y Edgar López.

Aunque aún no es oficial, todo indica que la operación se encuentra en su recta final y, de cerrarse, Tigres daría un paso importante en la conformación de su plantel.

