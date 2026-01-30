Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el Leeds vs Arsenal? EN VIVO

El Leeds United se enfrentará al Arsenal en un emocionante duelo de la Premier League, correspondiente a la Jornada 24. El encuentro tendrá lugar en Elland Road, donde los locales intentarán sorprender al actual líder del campeonato. El árbitro designado para dirigir este compromiso será Stuart Attwell, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un partido que promete ser intenso desde el primer minuto.

Arsenal líder de la Champions League 2025-26 | AP

El Arsenal llega a este encuentro como líder indiscutible de la Premier League con 50 puntos tras 23 jornadas disputadas, mostrando un rendimiento sobresaliente con 42 goles a favor y solo 17 en contra. Por su parte, el Leeds United se encuentra en una posición comprometida, ocupando el puesto 16 con 26 puntos, relativamente cerca de la zona de descenso. Los de Elland Road han anotado 31 goles pero han recibido 38, mostrando fragilidades defensivas que el equipo de Arteta intentará aprovechar. Una victoria de los locales sería crucial para alejarse del peligro, mientras que los Gunners buscarán ampliar su ventaja en lo más alto de la clasificación.

El Leeds United llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos. Los dirigidos por Daniel Farke consiguieron un empate 1-1 ante el Everton el 26 de enero, precedido por una victoria 1-0 frente al Fulham en Premier League. Anteriormente, avanzaron en la Copa FA tras vencer 1-3 al Derby el 11 de enero. Sin embargo, sufrieron una derrota 4-3 ante el Newcastle el 7 de enero, y previamente igualaron 1-1 con el Manchester United el 4 de enero. Por su parte, el Arsenal muestra un rendimiento sólido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Los Gunners vencieron 3-2 al Kairat Almaty en Champions League el 28 de enero, pero cayeron 2-3 ante el Manchester United en Premier League el 25 de enero. Anteriormente, derrotaron 1-3 al Inter de Milán en Champions League, empataron 0-0 con el Nottingham Forest en liga y vencieron 2-3 al Chelsea en la Copa EFL.

Partido del Manchester United vs Arsenal l AP

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Arsenal, que ha dominado los últimos cinco enfrentamientos. En su encuentro más reciente, disputado el 23 de agosto de 2025, los Gunners aplastaron al Leeds United con un contundente 5-0 en Londres. Anteriormente, el 1 de abril de 2023, el Arsenal también se impuso con autoridad por 4-1. El último duelo en Elland Road se saldó con victoria visitante por 0:1 el 16 de octubre de 2022. Los otros dos enfrentamientos también terminaron con triunfos del Arsenal: 2-1 el 8 de mayo de 2022 y 1-4 en Leeds el 18 de diciembre de 2021. Esta tendencia muestra una clara superioridad de los londinenses, que han anotado 16 goles en estos cinco partidos, mientras que el Leeds solo ha conseguido marcar 3.

Leeds United golea a Chelsea en casa | AP

¿Cuándo y dónde ver el Leeds vs Arsenal? EN VIVO

FECHA: Sábado 1 de febrero.

HORA: 09:00 (hora centro de México).

LUGAR: Elland Road, Leeds, Reino Unido.

TRANSMISIÓN: TNT, HBO.