Futbol

Manchester City derrota al Galatasaray y se mete en los Octavos de Final de la Champions

Haaland en la victoria del City I AP
Aldo Martínez 16:56 - 28 enero 2026
El equipo de la Premier League aprovechó la derrota del Madrid y escaló hasta la posición ocho de la Tabla General

El Manchester City selló su boleto directo a los octavos de final de la UEFA Champions League tras una victoria contundente que combinó eficacia temprana y control absoluto del juego. Con goles de Erling Haaland y Rayan Cherki en los primeros minutos, el equipo dirigido por Pep Guardiola resolvió el partido desde el arranque y aprovechó, además, la derrota del Real Madrid en Lisboa para avanzar como octavo clasificado.

Victoria del Manchester City I AP

El conjunto inglés mostró desde el inicio una postura ofensiva clara, presionando alto y buscando profundidad por las bandas. Esa intensidad se reflejó rápidamente en el marcador y condicionó el desarrollo del encuentro, obligando al rival a replegarse y a ceder la iniciativa desde los primeros compases.

Golpe temprano que definió el rumbo

El primer tanto llegó al minuto 11, cuando Erling Haaland quedó mano a mano frente al guardameta turco Uğurcan Çakır y definió con precisión para abrir el marcador. Apenas un minuto después, al 12’, Rayan Cherki aprovechó un espacio en el área para firmar el 2-0, un golpe casi definitivo que desarticuló cualquier intento de reacción temprana del rival.

Con la ventaja tempranera, el Manchester City administró el ritmo del partido, alternando posesiones largas con salidas rápidas al espacio. La solidez defensiva y la lectura táctica del equipo permitieron mantener el control sin exponerse innecesariamente, consolidando su dominio territorial.

Derrota del Galatasaray I AP

¿Pudo cambiar la historia en el segundo tiempo?

En la segunda mitad, el partido ofreció algunas acciones que pudieron modificar el marcador, aunque no el rumbo. Al minuto 56, Marmoush desperdició una opción clara tras quedar de cara ante su marcador, quien logró arrebatarle el balón en el último instante, evitando el descuento.

Ocho minutos más tarde, al 64’, Gianluigi Donnarumma se convirtió en protagonista al realizar una atajada clave, negándole el gol de volea a Victor Osimhen en una de las llegadas más peligrosas del complemento. Esa intervención mantuvo la ventaja y reforzó la sensación de control del conjunto inglés.

Jornada 8 UEFA Champions League I AP

A partir del minuto 66, el Manchester City se adueñó por completo de la posesión del balón, manejando los tiempos y cerrando espacios. El equipo de Guardiola priorizó la circulación y la paciencia, minimizando riesgos y desgastando al rival en la recta final del encuentro.

Con este resultado, el City aseguró su clasificación directa a los octavos de final de la Champions League, beneficiado también por la caída del Real Madrid en Lisboa. El triunfo reafirma la solidez del proyecto de Guardiola en Europa y deja al conjunto inglés bien posicionado de cara a la fase decisiva del torneo continental.

Duelo Manchester City vs Galatasaray I AP
