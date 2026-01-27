Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Arturo Vidal se autoproclama el mediocampista más completo por encima de Xavi, Iniesta y Pirlo

Vidal actualmente juega en Colo Colo | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia 23:22 - 26 enero 2026
El chileno no tuvo ninguna duda al destacarse como el mediocampista más completo de la historia

Volvió a aparecer uno de los jugadores más polémicos al menos para el futbol sudamericano, pues Arturo Vidal se ha proclamado como el mediocampista más completo en la historia del futbol, dejando fuera nombres importantes a su paso.

El video en donde hizo tal declaración fue compartido en sus redes sociales en un post colaborativo con JugaBet; el chileno dejó pasar absolutamente a todos los nombres con los cuales fue comparado, llegando al final para poder adjudicarse el mote del mediocampista más completo de todos los tiempos.

Vidal festejando con su selección | MexSport

¿Quiénes estaban en la lista comparativa con Vidal?

La dinámica con 'El Rey' Arturo, comenzó con la frase: "Habla solo cuando nombre a un volante más completo que tú", para lo cual Vidal se dijo completamente listo, cambiando una sonrisa por un rostro por completo serio.

El primer nombre fue Leandro Paredes, dejando al chileno exactamente con la misma expresión que al comienzo; después se nombró a Aurelien Tchouameni, manteniéndolo igual; sin embargo, con Ivan Rakitic, el siguiente en la lista, Vidal soltó una pequeña mueca de indecisión, siendo esta la primera duda que tuvo a lo largo del video.

El siguiente fue su compatriota Charles Aranguiz, con quien también estuvo cerca de sucumbir, pero el mejor momento de la dinámica llegó de inmediato, cuando le cuestionaron al respecto de Rodrigo De Paul, de quien el chileno 'se burló' al mostrar una expresión de completa desaprobación por ponerlo en la lista junto a los demás.

Continuando con el video, la siguiente pregunta fue sobre Casemiro, marcando este momento como el último en el cual se quedó serio, pues de inmediato vino el nombre de N´Golo Kanté, con quien Vidal ya se quedó muy cerca de hablar, pero todo siguió con Frank Lampard, Steven Gerrard, Rodri, Xabi Alonso, Andrea Pirlo, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, siendo el jugador del Manchester City el único que no lo hizo sufrir. Finalmente, al no hablar con ninguno de los ejemplos, Arturo fue el ganador de la dinámica.

¿Qué opina la gente de esto?

Sorprendentemente, los comentarios para la dinámica realizada por el 8 chileno fueron en su gran mayoría positivos, pues hay quienes secundan la opinión del propio jugador, argumentando que en efecto tiene razón, pues para ellos no hay ningún otro futbolista que cumpla con las características para ser "el más completo".

Lamento por no entrar al Mundial | MexSport

Solo muy pocos comentarios estuvieron en contra del chileno, recordando que el país andino tiene mucho tiempo sin clasificar a la Copa del Mundo con la famosa frase de Vidal: "Descansen hijos, papá tiene que trabajar y llevar a Chile al Mundial".

