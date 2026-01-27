Champions League: ¿Cuándo y dónde ver el Manchester City vs Galatasaray?

El Manchester City se enfrentará al Galatasaray en un importante encuentro correspondiente a la Champions League de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 28 de enero de 2026 a las 14:00 horas en el Etihad Stadium. Este duelo representa una oportunidad crucial para ambos equipos en su camino por la máxima competición europea, donde buscarán sumar puntos valiosos para mejorar sus posiciones en la tabla.

En la actual edición de la Champions League, el Manchester City ocupa la undécima posición con 13 puntos tras siete partidos disputados, habiendo anotado 13 goles y concedido 9. Por su parte, el Galatasaray se encuentra en el decimoséptimo puesto con 10 puntos en igual número de encuentros, con 9 tantos a favor y 9 en contra. La diferencia de tres puntos entre ambos conjuntos hace que este enfrentamiento sea particularmente importante, ya que una victoria del equipo turco los acercaría considerablemente en la tabla, mientras que un triunfo de los citizens les permitiría distanciarse y acercarse a los puestos de clasificación directa a la siguiente fase.

El Manchester City llega a este encuentro con un rendimiento irregular, habiendo conseguido tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los citizens vencieron recientemente al Wolverhampton (2:0) en la Premier League el 24 de enero, pero sufrieron una sorpresiva derrota ante el Bodoe/Glimt (3:1) en Champions League el 20 de enero. Anteriormente cayeron ante el Manchester United (2:0) en el derbi de la Premier League el 17 de enero, aunque se recuperaron con victorias ante Newcastle (0:2) en la Copa EFL el 13 de enero y una contundente goleada sobre el Exeter (10:1) en la Copa FA el 10 de enero. Por su parte, el Galatasaray presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los turcos vencieron al Fatih Karagumruk (1:3) en la Superliga el 24 de enero, empataron con el Atlético de Madrid (1:1) en Champions League el 21 de enero y con el Gaziantep FK (1:1) en la Superliga el 17 de enero. Previamente derrotaron al Fethiyedeporte (1:2) en Copa el 13 de enero y perdieron ante el Fenerbahce (0:2) en la Supercopa el 10 de enero.