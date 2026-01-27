Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Champions League: ¿Cuándo y dónde ver el Manchester City vs Galatasaray?

Manchester City recibe al Galatasaray en Champions League | RÉCORD
Marcos Olvera García 21:27 - 26 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El cuadro ciudadano se enfrentará al Galatasaray después de la derrota ante el Bodo/Glimt, buscando un lugar dentro de los ocho primeros

El Manchester City se enfrentará al Galatasaray en un importante encuentro correspondiente a la Champions League de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 28 de enero de 2026 a las 14:00 horas en el Etihad Stadium. Este duelo representa una oportunidad crucial para ambos equipos en su camino por la máxima competición europea, donde buscarán sumar puntos valiosos para mejorar sus posiciones en la tabla.

En la actual edición de la Champions League, el Manchester City ocupa la undécima posición con 13 puntos tras siete partidos disputados, habiendo anotado 13 goles y concedido 9. Por su parte, el Galatasaray se encuentra en el decimoséptimo puesto con 10 puntos en igual número de encuentros, con 9 tantos a favor y 9 en contra. La diferencia de tres puntos entre ambos conjuntos hace que este enfrentamiento sea particularmente importante, ya que una victoria del equipo turco los acercaría considerablemente en la tabla, mientras que un triunfo de los citizens les permitiría distanciarse y acercarse a los puestos de clasificación directa a la siguiente fase.

El Manchester City llega a este encuentro con un rendimiento irregular, habiendo conseguido tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los citizens vencieron recientemente al Wolverhampton (2:0) en la Premier League el 24 de enero, pero sufrieron una sorpresiva derrota ante el Bodoe/Glimt (3:1) en Champions League el 20 de enero. Anteriormente cayeron ante el Manchester United (2:0) en el derbi de la Premier League el 17 de enero, aunque se recuperaron con victorias ante Newcastle (0:2) en la Copa EFL el 13 de enero y una contundente goleada sobre el Exeter (10:1) en la Copa FA el 10 de enero. Por su parte, el Galatasaray presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los turcos vencieron al Fatih Karagumruk (1:3) en la Superliga el 24 de enero, empataron con el Atlético de Madrid (1:1) en Champions League el 21 de enero y con el Gaziantep FK (1:1) en la Superliga el 17 de enero. Previamente derrotaron al Fethiyedeporte (1:2) en Copa el 13 de enero y perdieron ante el Fenerbahce (0:2) en la Supercopa el 10 de enero.

Erling Haaland continúa siendo la principal amenaza ofensiva del Manchester City. El delantero noruego ha demostrado su capacidad goleadora en la presente temporada de Champions League, siendo fundamental en el esquema táctico de los citizens. Su potencia física, velocidad y precisión en el área lo convierten en un peligro constante para cualquier defensa, y el Galatasaray deberá prestar especial atención a sus movimientos. Por el lado del equipo turco, Lucas Torreira se ha consolidado como el motor del mediocampo. El uruguayo aporta equilibrio, recuperación y distribución, siendo clave en la transición defensa-ataque. Su experiencia en competiciones europeas y su capacidad para leer el juego serán fundamentales para contrarrestar el poderío ofensivo del Manchester City en el Etihad Stadium.

Últimos videos
Lo Último
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
13:23 ¿Qué pasó el 28 de enero? La historia real detrás del corrido de Lamberto Quintero
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
Contra
28/01/2026
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026