De la mano de Joao Pedro, Chelsea derrotó al Napoli y se instalan en los Octavos de Final de la Champions

El Chelsea firmó una noche europea de carácter ante el Nápoli y se coló entre los ocho mejores de la Champions League, gracias a una remontada comandada por Joao Pedro. El atacante brasileño se convirtió en la figura del partido con un doblete decisivo que dejó fuera de la competición al conjunto italiano y evitó a los londinenses el incómodo paso por la ronda de playoffs.

El escenario no era menor. El estadio Diego Armando Maradona se había consolidado como un bastión casi inexpugnable en la Champions, con apenas una derrota local en sus últimos compromisos continentales. Sin embargo, el equipo inglés supo resistir el ambiente y romper una estadística que parecía intocable.

Remontada del Chelsea I AP

Un inicio engañoso en territorio hostil

El planteamiento del Chelsea fue, de inicio, demasiado pausado, como si el contexto no exigiera urgencia. Aun así, el marcador se movió a su favor tras una acción a balón parado que terminó en penalti por una mano innecesaria dentro del área. Enzo Fernández ejecutó con frialdad y adelantó a los visitantes.

Lejos de desmoronarse, el Nápoles reaccionó con determinación. El tanto en contra activó al conjunto de Antonio Conte, que comenzó a cargar el área rival con mayor frecuencia. La insistencia tuvo premio cuando Vergara culminó una acción individual brillante, digna de la historia que envuelve al recinto napolitano.

Derrota del Napoli I AP

¿Por qué el Chelsea logró darle la vuelta al partido?

El impulso local no se detuvo ahí. Antes del descanso, Hojlund apareció para completar la voltereta y devolver la esperanza a los italianos, un gol que momentáneamente los colocaba en la siguiente fase y alejaba a los ingleses del ansiado Top 8.

Tras el entretiempo, el choque entró en una fase distinta. El Napoli bajó una marcha, mientras el Chelsea parecía resignado. Fue entonces cuando Rosenior ajustó desde el banquillo y pidió mayor agresividad, una decisión que cambió por completo el rumbo del encuentro.

Jornada 8 Champions League I AP

Joao Pedro respondió con una acción individual extraordinaria, sacando un disparo imparable que se coló en la escuadra y devolvió la fe a su equipo. El empate reactivó a los londinenses, conscientes de que un solo gol más los colocaba entre la élite del torneo.

Ese tanto definitivo no tardó en llegar. De nuevo el brasileño, con temple y precisión, cruzó su remate para sentenciar la remontada. El Napoli, sin respuesta anímica, cedió en los minutos finales y vio cómo el Chelsea celebraba una clasificación directa a octavos que vale oro en el camino europeo.

Eliminación del Napoli I AP