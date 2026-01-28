Champions League: Decepciones y sorpresas en la Fase de Liga esta temporada

La Fase de Liga de la UEFA Champions League ha cerrado con un guion digno de suspenso, dejando tras de sí una tabla de posiciones que desafía cualquier pronóstico inicial. Entre caídas estrepitosas de gigantes y el ascenso de David contra Goliat, el torneo entra en su fase más crítica con sorpresas mayúsculas.

Trofeo de la Champions League | AP

REAL MADRID A PLAYOFFS

La mayor decepción de esta fase tiene nombre y apellido: Real Madrid. El club merengue, que buscaba la redención europea, sufrió un revés histórico en la última jornada. Un gol de último minuto anotado por el arquero del Benfica sentenció el destino de los blancos, hundiéndolos hasta la novena posición.

Por segundo año consecutivo, el "Rey de Europa" no logra el pase directo a octavos y se verá obligado a disputar la ronda de Playoffs, una situación que enciende las alarmas en Valdebebas.

La inestabilidad no fue exclusiva de Madrid. Los dos equipos que disputaron la final en la edición anterior también fallaron en su intento de clasificar de forma directa:

Inter de Milán, el subcampeón se quedó a las puertas en el puesto 10, mientras que el PSG, vigente campeón no pudo imponer su jerarquía y terminó en la undécima posición. Ambos colosos acompañarán al Real Madrid en la repesca, complicando un calendario que ya luce saturado.

SPORTING DE LISBOA SE CUELA AL TOP 8

La gran nota positiva la dio el Sporting de Lisboa. El conjunto portugués se convirtió en el único club fuera de las cinco grandes ligas europeas (Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia) en colarse entre los ocho mejores. Con un fútbol sólido, aseguraron su boleto directo a los Octavos de Final, demostrando que la brecha económica no siempre dicta el resultado en la cancha.

Mourinho firma una noche imperial en Da Luz: Benfica 4-2 Real Madrid I AP

BODØ/GLIMT AVANZA A LA SIGUIENTE FASE

Si de hazañas se trata, lo del Bodø/Glimt es para los libros de historia. El modesto equipo noruego logró lo impensable al derrotar a potencias como el Atlético de Madrid y el Manchester City. Estos puntos de oro les permitieron escalar hasta la posición 23, asegurando un lugar en los Playoffs y eliminando a rivales con presupuestos infinitamente superiores.

LOS GRANDES AUSENTES

No todos tuvieron la misma suerte. Equipos de los que se esperaba un rol protagónico o, al menos, una lucha extendida, se despidieron prematuramente del certamen. Entre las eliminaciones más sonadas destacan: