Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Champions League: Decepciones y sorpresas en la Fase de Liga esta temporada

Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 17:14 - 28 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Real Madrid vuelve a caer hasta los Playoffs y otras sorpresas que nos regaló esta Primera Fase de la Champions League

La Fase de Liga de la UEFA Champions League ha cerrado con un guion digno de suspenso, dejando tras de sí una tabla de posiciones que desafía cualquier pronóstico inicial. Entre caídas estrepitosas de gigantes y el ascenso de David contra Goliat, el torneo entra en su fase más crítica con sorpresas mayúsculas.

Trofeo de la Champions League | AP

REAL MADRID A PLAYOFFS

La mayor decepción de esta fase tiene nombre y apellido: Real Madrid. El club merengue, que buscaba la redención europea, sufrió un revés histórico en la última jornada. Un gol de último minuto anotado por el arquero del Benfica sentenció el destino de los blancos, hundiéndolos hasta la novena posición.

Por segundo año consecutivo, el "Rey de Europa" no logra el pase directo a octavos y se verá obligado a disputar la ronda de Playoffs, una situación que enciende las alarmas en Valdebebas.

La inestabilidad no fue exclusiva de Madrid. Los dos equipos que disputaron la final en la edición anterior también fallaron en su intento de clasificar de forma directa:

Inter de Milán, el subcampeón se quedó a las puertas en el puesto 10, mientras que el PSG, vigente campeón no pudo imponer su jerarquía y terminó en la undécima posición. Ambos colosos acompañarán al Real Madrid en la repesca, complicando un calendario que ya luce saturado.

SPORTING DE LISBOA SE CUELA AL TOP 8

La gran nota positiva la dio el Sporting de Lisboa. El conjunto portugués se convirtió en el único club fuera de las cinco grandes ligas europeas (Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia) en colarse entre los ocho mejores. Con un fútbol sólido, aseguraron su boleto directo a los Octavos de Final, demostrando que la brecha económica no siempre dicta el resultado en la cancha.

Mourinho firma una noche imperial en Da Luz: Benfica 4-2 Real Madrid I AP

BODØ/GLIMT AVANZA A LA SIGUIENTE FASE

Si de hazañas se trata, lo del Bodø/Glimt es para los libros de historia. El modesto equipo noruego logró lo impensable al derrotar a potencias como el Atlético de Madrid y el Manchester City. Estos puntos de oro les permitieron escalar hasta la posición 23, asegurando un lugar en los Playoffs y eliminando a rivales con presupuestos infinitamente superiores.

LOS GRANDES AUSENTES

No todos tuvieron la misma suerte. Equipos de los que se esperaba un rol protagónico o, al menos, una lucha extendida, se despidieron prematuramente del certamen. Entre las eliminaciones más sonadas destacan:

Villarreal, Athletic Club, Marsella y Napoli son clubes de renombre que ni siquiera alcanzaron un lugar en la zona de Playoffs, por lo que oficialmente se convierten en los primeros eliminados de la competencia. Estos clubes cierran una participación decepcionante, dejando vacantes que fueron aprovechadas por los equipos más humildes de la competición.

Últimos videos
Lo Último
14:50 ¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
14:41 ¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
14:16 El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
14:07 ¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
13:30 Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
13:28 ¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
13:11 Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
13:08 Trump elogia a Claudia Sheinbaum tras llamada: “México tiene una líder maravillosa”
12:43 Antonela Rocuzzo presume su amor por Argentina al lucir jersey
12:35 Randal Kolo Muani sufrió fuerte accidente en su Ferrari antes partido de Champions del Tottenham
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez regresa a la pista: así le fue en los test de Barcelona
2
Contra ¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
3
Contra ¿Cuándo llegará la nueva PlayStation 6? Hay cambio de fecha
4
Futbol OFICIAL: Mateusz Bogusz se va de Cruz Azul; así se dio la salida del polaco
5
Futbol Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"
6
Contra VIDEO: “¡Asesino, lárgate!”, increpan a Felipe Calderón durante foro en París
Te recomendamos
¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
Futbol
29/01/2026
¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
Contra
29/01/2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
Futbol Nacional
29/01/2026
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Contra
29/01/2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Contra
29/01/2026
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
29/01/2026
¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal