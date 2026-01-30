Super Bowl LX: Estas son las apuestas más locas para el Súper Tazón

El Super Bowl XL se celebrará el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium, la casa de los San Francisco 49ers, y aunque todavía falta una semana para el gran juego, estas son las apuestas más locas que puedes encontrar para el Súper Tazón.

Fuera del juego, donde los New England Patriots buscarán convertirse en la franquicia con más Super Bowl ganados ante los Seattle Seahawks, la casa de apuestas Caliente.mx, ofrece estas opciones para los apostadores.

Estas son las apuestas más raras del Super Bowl LX | X: @SuperBowl

Una de las principales apuestas que aparecen en dicha casa de apuestas es que caerá durante el volado, cara paga -106 mientras que cruz ofrece -106. Asimismo, aparece la apuesta de cuanto tiempo durará el himno nacional estadounidense, si dura más o menos de 119.5 segundos, la casa paga -118.

Las apuestas 'más locas' se centran en el medio tiempo del Super Bowl, por ejemplo, la primera canción que Bad Bunny interpretará durante su presentación, la que menos paga es 'Titi me preguntó' (+120), mientras que hay 10 canciones que son las que más pagan, destacando 'Safaera', 'La canción', 'Ojitos Lindos', que terminan pagando +2200

Estas son las apuestas más raras del Super Bowl LX | AP

La canción que menos paga para ser la última del show de Bad Bunny es Eo (+200), mientras que hay tres que pagan +4000, destacando 'Después de la playa'. Asimismo, la casa de apuestas paga -118 si es show dura más o menos de 11.5 canciones.

Fuera del medio tiempo de Bad Bunny, la casa de apuestas ofrece la opción si algún jugador será expulsado por pelear, el sí paga +425, mientras que él no ofrece -834, además hay un apartado sobre si algún jugador pedirá matrimonio en el campo, el sí paga +300, él no paga -500.

Hay un apartado donde se apuesta si se irá la luz en el estadio del Super Bowl, el sí paga +650, mientras que él no ofrece -2000, además de la clásica apuesta sobre qué color será el Gatorade que le derramen al head coach del equipo ganador