Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Super Bowl LX: Estas son las apuestas más locas para el Súper Tazón

Estas son las apuestas más raras del Super Bowl LX | AP
Marcos Olvera García 15:34 - 30 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Fuera del juego, donde se enfrentarán los New England Patriots vs Seattle Seahawks, estas son las apuestas más locas para el gran juego del domingo 8 de febrero

El Super Bowl XL se celebrará el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium, la casa de los San Francisco 49ers, y aunque todavía falta una semana para el gran juego, estas son las apuestas más locas que puedes encontrar para el Súper Tazón.

Fuera del juego, donde los New England Patriots buscarán convertirse en la franquicia con más Super Bowl ganados ante los Seattle Seahawks, la casa de apuestas Caliente.mx, ofrece estas opciones para los apostadores.

Estas son las apuestas más raras del Super Bowl LX | X: @SuperBowl

Una de las principales apuestas que aparecen en dicha casa de apuestas es que caerá durante el volado, cara paga -106 mientras que cruz ofrece -106. Asimismo, aparece la apuesta de cuanto tiempo durará el himno nacional estadounidense, si dura más o menos de 119.5 segundos, la casa paga -118.

Las apuestas 'más locas' se centran en el medio tiempo del Super Bowl, por ejemplo, la primera canción que Bad Bunny interpretará durante su presentación, la que menos paga es 'Titi me preguntó' (+120), mientras que hay 10 canciones que son las que más pagan, destacando 'Safaera', 'La canción', 'Ojitos Lindos', que terminan pagando +2200

Estas son las apuestas más raras del Super Bowl LX | AP

La canción que menos paga para ser la última del show de Bad Bunny es Eo (+200), mientras que hay tres que pagan +4000, destacando 'Después de la playa'. Asimismo, la casa de apuestas paga -118 si es show dura más o menos de 11.5 canciones.

Fuera del medio tiempo de Bad Bunny, la casa de apuestas ofrece la opción si algún jugador será expulsado por pelear, el sí paga +425, mientras que él no ofrece -834, además hay un apartado sobre si algún jugador pedirá matrimonio en el campo, el sí paga +300, él no paga -500.

Hay un apartado donde se apuesta si se irá la luz en el estadio del Super Bowl, el sí paga +650, mientras que él no ofrece -2000, además de la clásica apuesta sobre qué color será el Gatorade que le derramen al head coach del equipo ganador

Estas son las apuestas más raras del Super Bowl LX | AP
Últimos videos
Lo Último
01:37 Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
00:49 ¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
00:48 Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
00:40 "Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
00:39 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
00:21 ¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
00:06 Portada RÉCORD 31 enero 2026
23:54 Liga MX: Tabla General de la Jornada 4 del Clausura 2026, al momento
23:41 Royal Rumble 2026: ¿Por qué la Batalla Real de WWE se realizará en Arabia Saudita?
23:31 ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
Futbol
31/01/2026
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Futbol
31/01/2026
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
Futbol
31/01/2026
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Otros Deportes
31/01/2026
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
Futbol
31/01/2026
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
Futbol
31/01/2026
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?