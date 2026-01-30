Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

¡Encendido! Stephano Carrillo vuelve a anotar para darle la victoria a Dordrecht

Stephano Carrillo festejando su segundo gol de la temporada | IG: @fcdordrechtnl
Mauricio Díaz Valdivia 17:02 - 30 enero 2026
El mexicano comienza a tomar ritmo con su equipo en la Segunda División Neerlandesa

Stephano Carrillo tardó mucho tiempo en poder anotar su primer gol como jugador del Dordrecht; sin embargo, ahora que lo ha hecho, parece haber tomado ritmo, pues este fin de semana ha anotado el segundo, participando directamente en la victoria de los suyos en liga.

El gol de Stephano funcionó dentro del partido para poder empatar, ya que al descanso de la primera parte se mantenían perdiendo en contra de Vitesse, uno de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Carrillo festejando su primer gol en Europa | IG: @fcdordrechtnl

¿Cómo aportó Carrillo a la victoria?

El cuadro neerlandés terminó ganando 1-2 como visitante, y aunque por el momento se mantienen en media tabla, a nivel individual le ha ido mejor recientemente al jugador mexicano.

La anotación llegó cuando después de una jugada dentro del área, uno de los defensores del equipo local no pudo despejar de buena manera, dejando el balón frente a Carrillo, quien solamente tuvo que definir a primer poste, empatando el juego.

Stephano milita con su segundo equipo en Holanda | IG: @fcdordrechtnl

El festejo fue más que efusivo, pues inmediatamente después de haber visto el balón tocar las redes, tanto Stephano como sus compañeros, salieron corriendo con rumbo a una de las esquinas, en donde finalmente se abrazaron. Posteriormente, el mexicano festejó simulando ser Spider Man.

En su mejor momento

La suma de goles por parte de Carrillo no ha sido la mejor a lo largo de la temporada; sin embargo, en tan solo una semana se ha podido ubicar en su mejor momento en el futbol europeo con dos anotaciones dentro de partidos importantes para su club.

Sus siguientes partidos en la campaña serán, primero ante Helmond el 3 de febrero y, posteriormente, el 9 ante Jong AZ, equipo filial de AZ Alkmaar, en el cual milita su compatriota Mateo Chávez.

