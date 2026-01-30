Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Pareja demanda a clínica tras descubrir que el embrión implantado no era el suyo

Una pareja de Florida presentó una demanda contra una clínica de fertilidad. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:05 - 30 enero 2026
Una pareja en Florida presentó una demanda contra una clínica de fertilidad luego de confirmar que la bebé nacida por fertilización in vitro no comparte ADN con ninguno de los dos

Una pareja estadounidense presentó una demanda contra una clínica de fertilidad en Florida tras descubrir que la bebé que nació luego de un tratamiento de fertilización in vitro (FIV) no es biológicamente suya, según documentos judiciales.

iStock

¿Qué sucedió realmente en la clínica de fertilidad?

Los demandantes, identificados como Tiffany Score y Steven Mills, confiaron a la clínica IVF Life, Inc., que opera como el Centro de Fertilidad de Orlando (Florida, EE. UU.), el manejo de sus embriones tras un proceso de fertilización in vitro.

  • En 2020, la pareja congeló tres embriones en la clínica para embarazos futuros.

  • En abril de 2025, uno de esos embriones fue implantado en el útero de Score.

  • El 11 de diciembre de 2025 nació una niña sana. Sin embargo, los padres notaron que su apariencia física no coincidía con la de ellos, ambos de ascendencia caucásica.

Tras una prueba genética, se estableció que la bebé no tenía relación biológica con ninguno de los dos, lo que llevó a la pareja a presentar la demanda bajo el argumento de un posible intercambio de embriones dentro de la clínica.

iStock

¿Por qué es importante este caso?

Implicaciones médicas y legales

El abogado de la pareja, John Scarola, envió una carta a la clínica exigiendo transparencia sobre qué ocurrió con los embriones y solicitando que se localice a los padres genéticos de la niña.

En la demanda, los padres expresan varias preocupaciones:

  • Que otro paciente haya recibido uno de sus embriones por error.

  • Que potencialmente una persona pueda estar criando a su hijo biológico sin saberlo.

  • La necesidad de notificar a otros pacientes y revisar procedimientos internos en la clínica.

La pareja también reconoce que desarrollaron un fuerte vínculo emocional con la niña durante el embarazo y después del nacimiento, pero consideran que existe una obligación legal y moral de informar a los padres biológicos si estos son identificados.

iStock
