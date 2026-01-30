Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Se va de Pumas! Leo Suárez se marcha a Mazatlán tras llegada de Uriel Antuna

Leo Suárez en partido de Pumas vs Rayados l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 16:35 - 30 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El atacante argentino llega en calidad de cedido por los próximos seis meses

Los Pumas lograron otro triunfo en el interior de la directiva luego de que pudieron acomodar a Leo Suárez, que no entraba en planes del club para el presente torneo, y ahora será jugador del Mazatlán por lo que resta del Clausura 2026.

Leo Suárez durante su paso como jugador de Pumas | Imago7

De acuerdo con información de César Luis Merlo el sudamericano llega en calidad de cedido por los próximos seis meses con la intención de no quedarse relegado en la plantilla universitaria y pueda sumar minutos con la escuadra cañonera.

El futbolista de 29 años ha tenido una participación casi nula con el equipo desde su llegada en el Clausura 2024, proveniente del América, en donde ha sumado cuatro goles en 28 partidos, todos de Liga MX.

Leo Suárez en partido ante Bravos de Juárez l IMAGO7

Uriel Antuna llega a CU

Finalmente, Uriel Antuna cerró su llegada a los Pumas, en un pedido expreso de Efraín Juárez para el presente torneo. El nuevo refuerzo llega proveniente de Tigres, equipo con el que jugó las últimas temporadas pero tuvo un paso muy irregular. A pesar de haber disputado 48 encuentros, Antuna sólo pudo marcar un gol y dar una asistencia.

El habilidoso extremo dejó números para el olvido en Tigres con el que jugó las últimas temporadas pero tuvo un paso muy irregular. A pesar de haber disputado 48 encuentros, Antuna sólo pudo marcar un gol y dar una asistencia.

El exjugador de los felinos busca renacer su carrera y recuperar el nivel que lo llevó a ser no sólo convocado a la Selección Mexicana, sino que también a ser el campeón de goleo de la Liga MX. Además, como jugador de Cruz Azul, también llegó a ser pretendido por equipos europeos.

Antuna fue presentado oficialmente con Pumas
Antuna fue presentado oficialmente con Pumas

¿Plantel completo?

Los Pumas han cerrado su plantilla de cara al Clausura 2026; Antuna se convierte en el séptimo refuerzo de los universitarios para este Clausura 2026. Previo al inicio del torneo el equipo anunció la llegada de César Garza, Jesús Rivas, Robert Morales, Juninho Vieira, Jordan Carrillo y Antonio Leone.

Tras las primeras tres jornadas, Morales y Juninho ya se hicieron presentes en el marcador y Garza se ha afianzado en la titularidad. Ahora esperan que Antuna también tenga un paso destacado tras tener un paso poco espectacular en los Universitarios de Nuevo León.

Últimos videos
Lo Último
01:37 Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
00:49 ¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
00:48 Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
00:40 "Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
00:39 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
00:21 ¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
00:06 Portada RÉCORD 31 enero 2026
23:54 Liga MX: Tabla General de la Jornada 4 del Clausura 2026, al momento
23:41 Royal Rumble 2026: ¿Por qué la Batalla Real de WWE se realizará en Arabia Saudita?
23:31 ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
Futbol
31/01/2026
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Futbol
31/01/2026
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
Futbol
31/01/2026
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Otros Deportes
31/01/2026
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
Futbol
31/01/2026
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
Futbol
31/01/2026
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?