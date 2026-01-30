¡Se va de Pumas! Leo Suárez se marcha a Mazatlán tras llegada de Uriel Antuna

Los Pumas lograron otro triunfo en el interior de la directiva luego de que pudieron acomodar a Leo Suárez, que no entraba en planes del club para el presente torneo, y ahora será jugador del Mazatlán por lo que resta del Clausura 2026.

Leo Suárez durante su paso como jugador de Pumas | Imago7

De acuerdo con información de César Luis Merlo el sudamericano llega en calidad de cedido por los próximos seis meses con la intención de no quedarse relegado en la plantilla universitaria y pueda sumar minutos con la escuadra cañonera.

El futbolista de 29 años ha tenido una participación casi nula con el equipo desde su llegada en el Clausura 2024, proveniente del América, en donde ha sumado cuatro goles en 28 partidos, todos de Liga MX.

Leo Suárez en partido ante Bravos de Juárez l IMAGO7

Uriel Antuna llega a CU

Finalmente, Uriel Antuna cerró su llegada a los Pumas, en un pedido expreso de Efraín Juárez para el presente torneo. El nuevo refuerzo llega proveniente de Tigres, equipo con el que jugó las últimas temporadas pero tuvo un paso muy irregular. A pesar de haber disputado 48 encuentros, Antuna sólo pudo marcar un gol y dar una asistencia.

El exjugador de los felinos busca renacer su carrera y recuperar el nivel que lo llevó a ser no sólo convocado a la Selección Mexicana, sino que también a ser el campeón de goleo de la Liga MX. Además, como jugador de Cruz Azul, también llegó a ser pretendido por equipos europeos.

Antuna fue presentado oficialmente con Pumas

¿Plantel completo?

Los Pumas han cerrado su plantilla de cara al Clausura 2026; Antuna se convierte en el séptimo refuerzo de los universitarios para este Clausura 2026. Previo al inicio del torneo el equipo anunció la llegada de César Garza, Jesús Rivas, Robert Morales, Juninho Vieira, Jordan Carrillo y Antonio Leone.