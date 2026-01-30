Pumas vs Santos: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 4 del Clausura 2026?

Pumas se enfrentará a Santos en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX. Este duelo promete ser de gran importancia para ambos equipos que buscan mejorar sus posiciones en la tabla general del campeonato mexicano.

Nathan Silva celebra su gol en compañía de sus compañeros de Pumas | IMAGO 7

Pumas se encuentran actualmente en la séptima posición de la tabla con cinco puntos tras disputar tres partidos, con 3 goles a favor y apenas 2 en contra. Por su parte, Santos atraviesa un momento complicado ubicándose en el decimoséptimo puesto con solo un punto en tres encuentros, con cuatro goles pero ocho recibidos.

Esta diferencia de posiciones hace que el partido sea crucial para los universitarios, que podrían consolidarse en zona de clasificación, mientras que los Guerreros necesitan urgentemente sumar para abandonar los últimos lugares de la tabla.

¿Cómo llega Pumas al partido contra Santos?

Los dirigidos por Efraín Juárez llegan a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos compromisos. Los universitarios suman dos empates, dos victorias y una derrota. Comenzaron con un empate 1-1 ante Gallos Blancos de Querétaro en casa.

Posteriormente, vencieron de manera sorprendente a Tigres en el Volcán, pero luego empataron nuevamente frente a León en CU. Por lo que la afición universitaria está urgida de celebrar un triunfo en casa, mismo que podría darse este fin de semana ante unos Guerreros que no quieren hundirse más.

Guillermo Martínez se enfrenta a Francisco Villalba en el partido de Pumas contra Santos en el Clausura 2025 | IMAGO 7

¿Cómo llega Santos a la Jornada 4 del Clausura 2026?

Los Laguneros presentan un panorama preocupante dos derrotas y un empate. En la primera fecha cayeron en casa 1-2 ante Necaxa y luego fueron derrotados como visitantes ante Toluca por marcador 3-1. En su último compromiso, empataron a dos goles contra FC Juárez para sumar su primer punto del torneo.

El historial reciente entre ambos equipos muestra un equilibrio en sus últimos cinco enfrentamientos, con dos victorias para cada equipo y un empate. En su encuentro más reciente, Santos se impuso contundentemente por 3-0 en la Jornada 1 del Apertura 2025, en un juego disputado en el Estadio Corona.

Cristian Dajome en celebración de gol contra Pumas | IMAGO 7

Aldo López, Ramiro Sordo y Cristian Dajome fueron los anotadores de aquel compromiso en el cual Rodrigo Parra fue el arquero titular de Pumas y cometió un par de errores. Ahora, con Keylor Navas bajo los tres palos parece difícil que el resultado se repita.

Mientras que la última vez los Guerrero visitaron CU, el partido terminó 2-0 para los universitarios. Guillermo Martínez y Nathan Silva fueron los autores de los goles de aquel juego; ambos siguen en el club, aunque el primero apenas reapareció en la Jornada 3 tras recuperarse de una lesión.

¿Dónde y a qué hora ver Pumas vs Santos?

Fecha: Viernes 30 de enero de 2026

Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Vix