¡OFICIAL! Uriel Antuna es nuevo jugador de Pumas

Ya es oficial, Uriel Antuna fue presentado oficialmente como el nuevo fichaje de Pumas UNAM para el resto del Clausura 2026. Tras llegar este miércoles a la Ciudad de México, el delantero mexicano ya firmó contrato y estará listo para jugar la Jornada 4 del torneo de Liga MX.

Como ya había adelantado RÉCORD, Antuna jugará con el tercer equipo grande de su carrera, tras su paso por Chivas y Cruz Azul. Ahora, de la mano de Efraín Juárez, quien habría influido considerablemente en su fichaje, buscar regresar a su mejor nivel.

Uriel Antuna en Tigres

Deja a Tigres buscando renacer su carrera

El nuevo refuerzo de Pumas llega proveniente de Tigres, equipo con el que jugó las últimas temporadas pero tuvo un paso muy irregular. A pesar de haber disputado 48 encuentros, Antuna sólo pudo marcar un gol y dar una asistencia.

Ahora, con los auriazul, el futbolista busca renacer su carrera y recuperar el nivel que lo llevó a ser no sólo convocado a la Selección Mexicana, sino que también a ser el campeón de goleo de la Liga MX. Además, como jugador de Cruz Azul, también llegó a ser pretendido por equipos europeos.

Antuna festeja gol con Tigres

Le dan la bienvenida a Pumas

A través de redes sociales, el conjunto auriazul compartió múltiples imágenes donde se ve al nuevo jugador felino firmar su contrato, vestir la playera del equipo y visitar las instalaciones de Cantera junto con su familia.

"¡Uriel Antuna ya es auriazul! El presidente del Club, Luis Raúl González, junto a Antonio Sancho, vicepresidente deportivo, le dan la más cálida bienvenida a nuestro nuevo atacante, Uriel Antuna. ¡Qué bien te queda el jersey de Pumas!", reveló el equipo en redes sociales.

Antuna ya firmó contrato con Pumas

Los fichajes de Pumas