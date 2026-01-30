Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡OFICIAL! Uriel Antuna es nuevo jugador de Pumas

Antuna fue presentado oficialmente con Pumas
Antuna fue presentado oficialmente con Pumas
Rafael Trujillo 20:59 - 29 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los felinos presentaron al futbolista mexicano de cara a la Jornada 4 del Clausura 2026

Ya es oficial, Uriel Antuna fue presentado oficialmente como el nuevo fichaje de Pumas UNAM para el resto del Clausura 2026. Tras llegar este miércoles a la Ciudad de México, el delantero mexicano ya firmó contrato y estará listo para jugar la Jornada 4 del torneo de Liga MX.

Como ya había adelantado RÉCORD, Antuna jugará con el tercer equipo grande de su carrera, tras su paso por Chivas y Cruz Azul. Ahora, de la mano de Efraín Juárez, quien habría influido considerablemente en su fichaje, buscar regresar a su mejor nivel.

Uriel Antuna en Tigres

Deja a Tigres buscando renacer su carrera

El nuevo refuerzo de Pumas llega proveniente de Tigres, equipo con el que jugó las últimas temporadas pero tuvo un paso muy irregular. A pesar de haber disputado 48 encuentros, Antuna sólo pudo marcar un gol y dar una asistencia.

Ahora, con los auriazul, el futbolista busca renacer su carrera y recuperar el nivel que lo llevó a ser no sólo convocado a la Selección Mexicana, sino que también a ser el campeón de goleo de la Liga MX. Además, como jugador de Cruz Azul, también llegó a ser pretendido por equipos europeos.

Antuna festeja gol con Tigres

Le dan la bienvenida a Pumas

A través de redes sociales, el conjunto auriazul compartió múltiples imágenes donde se ve al nuevo jugador felino firmar su contrato, vestir la playera del equipo y visitar las instalaciones de Cantera junto con su familia.

"¡Uriel Antuna ya es auriazul! El presidente del Club, Luis Raúl González, junto a Antonio Sancho, vicepresidente deportivo, le dan la más cálida bienvenida a nuestro nuevo atacante, Uriel Antuna. ¡Qué bien te queda el jersey de Pumas!", reveló el equipo en redes sociales.
Antuna ya firmó contrato con Pumas

Los fichajes de Pumas

Ahora antuna se convierte en el séptimo refuerzo de los universitarios para este Clausura 2026. Previo al inicio del torneo el equipo anunció la llegada de César Garza, Jesús Rivas, Robert Morales, Juninho Vieira, Jordan Carrillo y Antonio Leone. Tras las primeras tres jornadas, Morales y Juninho ya se hicieron presentes en el marcador y Garza se ha afianzado en la titularidad. Ahora esperan que Antuna también tenga un paso destacado.

Últimos videos
Lo Último
10:24 ¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
10:10 ‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
09:31 Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
09:30 Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
09:26 El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
09:04 ¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
09:01 Leon Goretzka dejará el Bayern Munich al final de la temporada tras ocho años
08:52 ¿Adiós Santi Giménez? Jean Philippe Mateta cerca de cerrar acuerdo con AC Milan
08:35 Joao Pedro renovará con Atlético de San Luis hasta 2027; confirman reportes
08:31 Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Tendencia
1
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
2
Futbol Champions League 2025/26: Así se jugarán los playoffs
3
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
4
Contra ¿De qué murió Pedro Torres? El productor de Big Brother falleció rodeado de su familia
5
Futbol Rodrigo Aguirre a Tigres, ¿qué extranjero saldrá para su llegada?
6
Otros Deportes Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Te recomendamos
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
Futbol
30/01/2026
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Futbol
30/01/2026
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Otros Deportes
30/01/2026
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
Futbol
30/01/2026
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
Contra
30/01/2026
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
Futbol
30/01/2026
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años