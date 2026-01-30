América vs Pumas de la Liga MX Femenil será transmitido por plataforma de Miguel Layún

La Liga MX Femenil sigue creciendo después de ocho años de su creación. Sin embargo, las opciones para ver los partidos siguen siendo limitadas. Vix, Fox One y las plataformas de la propia liga son las principales alternativas que, por ahora, tienen los equipos para ver los compromisos jornada tras jornada.

Además de estos canales, en partidos recientes han surgido otras opciones. Por ejemplo, en la Final del pasado Apertura 2025, entre Tigres y America, una de las alternativas fue la de Layvtime, la plataforma de Miguel Layún, que ahora se suma también para la transmisión de partidos en el Clausura 2026.

Wendy Toledo durante el compromiso entre Pumas y América en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Layún transmitirá el partido de América ante Pumas

Por medio de redes sociales, el exdefensa de América anunció que el compromiso entre las Águilas y Pumas, correspondiente a la Jornada 6 del torneo, también podrá seguir por medio de su plataforma. Con ello, reafirmó su compromiso con la Liga MX Femenil, no solo en instancias finales.

"Se les dijo que estábamos cocinando algo… Quiero leer a todos los que decían que solo queríamos colgarnos de la final y todos eso mensajes", escribió Layún en la publicación en la cual compartió el video para promocionar la transmisión del Clásico Capitalino.

Karina Rodríguez y Cristina Torres durante el partido de Pumas y América en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Aunque Lavytime ya ha transmitido varios partidos de América en la Liga MX, en la Femenil se sumó el semestre pasado para los dos partidos de la Final. Ahora se suma para la transmisión en Fase Regular del torneo, en el cual tendrá los derechos de más encuentros.

Si bien Layún solo ha confirmado el de la Jornada 6 entre América y Pumas, en el canal de YouTube de la plataforma también están programados los partidos de las Águilas contra Rayadas de Monterrey en la Jornada 9 y de Pumas frente Tigres en la Jornada 10.

América vs Pumas, duelo de invictos

En cuanto a lo deportivo, el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 promete muchas emociones en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los dos equipos llegan invictos, con cuatro victorias y un empate, aunque las azulcremas tienen una mejor diferencia de goles.

Scarlett Camberos y Alejandra Guerrero en la disputa del balón en el partido de la Jornada 7 del Apertura 2025 | IMAGO 7