Futbol

‘Vamos a lograr cosas importantes’: Antuna manda primer mensaje como jugador de Pumas

Antuna en C.U. | IG:@urielantuna90
Aldo Martínez 13:35 - 30 enero 2026
El nuevo refuerzo universitario se mostró emocionado por su nueva etapa con el equipo de cantera

El refuerzo mediático del Clausura 2026 de la Liga MX llegó a casa. Uriel Antuna fue presentado de manera oficial con el equipo de los Club Universidad Nacional, esto tras un breve y discreto periodo en el equipo de Tigres. Tras su presentación, el mexicano mandó un contundente mensaje en sus redes sociales.

Antuna ya firmó contrato con Pumas

¿Qué dijo Antuna?

El seleccionado mexicano y ahora dorsal ‘21’ de los universitarios, se mostró contento y agradecido de haber llegado a la cantera más grande del país, además de asegurar que grandes cosas están por llegar.

“Primero que nada quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad y esta puerta que me abrió y segundo también también darle gracias a @pumasmx por la confianza y el recibimiento que me dieron estoy seguro y convencido de que vamos a lograr cosas importantes”, escribió Antuna.
Antuna festeja gol con Tigres

Por último, el atacante de 28 años recalcó su agradecimiento con la institución y aseguró que se vienen cosas grandes en su carrera, ahora portando la playera de su cuarto equipo de la Liga MX.

“Estoy contento, feliz, ilusionado, ansioso por que ya comience esta nueva aventura que sé que de la mano de Dios nos va muy bien”, concluyó Antuna.
Uriel Antuna en partido con Tigres | IMAGO7

Nuevo reto y última oportunidad

Uriel Antuna vive una de sus posibles últimas oportunidades dentro del balompié nacional, pues aunque comenzó con grandes chispazos y destacó de manera excelsa en la Máquina de Cruz Azul, la realidad es que desde el 2024 ha tenido un rendimiento que fue de más a menos.

Ahora bajo el mandato de Efraín Juárez y con toda la historia que representa una institución como la de Pumas, el extremo derecho tendrá la difícil tarea de unirse a la plantilla que busca regresar a los universitarios a su lugar que le corresponde en la historia del futbol mexicano.

Antuna fue presentado oficialmente con Pumas
Antuna fue presentado oficialmente con Pumas

Con el equipo de la U de Nuevo León, Antuna apenas disputó un total de 48 partidos, donde solo anotó un gol y ayudó con tres asistencias, siendo una de las etapas más ‘pobres’ en su carrera.

