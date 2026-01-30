Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

¡A 39 goles de la gloria eterna! Cristiano Ronaldo anota en victoria del Al Nassr

Cristiano Ronaldo en el partido | @Cristiano
Emiliano Arias Pacheco 16:31 - 30 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El astro lusitano abrió el camino para los suyos en el encuentro ante Al-Kholood Club

Sólo es cuestión de tiempo para que Cristiano Ronaldo pueda encumbrarse aún más en la posteridad del balompié, pues llegó a los 961 goles con su última anotación en la victoria del Al Nassr sobre Al-Kholood Club. El astro lusitano también llegó a 17 tantos en la presente temporada, empatado en el segundo lugar con el nacionalizado mexicano Julián Quiñones.

En un partido sin pocas emociones en el primer tiempo, fue en la segunda mitad cuando Los Caballeros de Najd lograron mostrar todo su poderío en ataque, y no pudo ser otro que 'El Bicho' quien abrió la puerta. Al minuto 47, el astro lusitano remató sin complicaciones después de una gran jugada de Joao Félix.

Cristiano Ronaldo y Joao Félix | @Cristiano

En una combinación excelsa entre el de Viseo y el de Madeira, Félix encontró completamente sólo al 'Comandante' para el primer tanto, pero la fiesta del Al Nassr apenas había comenzado. Solamente seis minutos después, el equipo de Cristiano Ronaldo amplió la ventaja en el encuentro.

Joao Félix volvió a dar el pase importante, pero ahora desde el córner. El exjugador del Atlético de Madrid puso un centro a primer palo, que fue rematado de manera importante por Mohamed Simakan para el 0-2 en la cancha del King Abdullah Sport City Stadium.

Al Nassr festejando | @Cristiano

¿Cómo fue la definición del Al-Kholood Club y Al Nassr?

Con una ventaja cómoda, el equipo local perdió la cabeza, y una expulsión de Hattan Bahebri terminó por acabar con las ilusiones del Al-Kholood. Cristiano Ronaldo salió al 78', por lo que su oportunidad de volver a anotar se terminó.

Ya en los minutos finales del encuentro, Kingsley Coman sentenció en el encuentro desde los 11 pasos. El galo, exjugador del Bayern Múnich, tomó el balón y definió el penalti de una manera soberbia, engañando por completo al arquero Juan Pablo Cozzani.

Kingsley Coman | @AlNassrFC_EN

¿En qué lugar quedó Al Nassr?

Después de su victoria, el equipo de Cristiano Ronaldo logró llegar a su cuarta victoria de manera consecutiva en la Liga Profesional Saudí, en el segundo lugar general. El Al Nassr llegó a 43 puntos, solamente tres detrás del Al Hilal, líder del campeonato.

El principal perseguidor de Los Caballeros del Najd es Al-Ahli Saudi, quien cuenta con los mismos puntos que el conjunto de Cristiano Ronaldo, pero la diferencia de goles de más de 30 es favorable para el Al Nassr. 

Cristiano Ronaldo en festejo | @AlNassrFC_EN
Últimos videos
Lo Último
01:37 Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
00:49 ¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
00:48 Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
00:40 "Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
00:39 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
00:21 ¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
00:06 Portada RÉCORD 31 enero 2026
23:54 Liga MX: Tabla General de la Jornada 4 del Clausura 2026, al momento
23:41 Royal Rumble 2026: ¿Por qué la Batalla Real de WWE se realizará en Arabia Saudita?
23:31 ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
Futbol
31/01/2026
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Futbol
31/01/2026
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
Futbol
31/01/2026
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Otros Deportes
31/01/2026
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
Futbol
31/01/2026
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
Futbol
31/01/2026
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?