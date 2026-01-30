¡A 39 goles de la gloria eterna! Cristiano Ronaldo anota en victoria del Al Nassr

Sólo es cuestión de tiempo para que Cristiano Ronaldo pueda encumbrarse aún más en la posteridad del balompié, pues llegó a los 961 goles con su última anotación en la victoria del Al Nassr sobre Al-Kholood Club. El astro lusitano también llegó a 17 tantos en la presente temporada, empatado en el segundo lugar con el nacionalizado mexicano Julián Quiñones.

En un partido sin pocas emociones en el primer tiempo, fue en la segunda mitad cuando Los Caballeros de Najd lograron mostrar todo su poderío en ataque, y no pudo ser otro que 'El Bicho' quien abrió la puerta. Al minuto 47, el astro lusitano remató sin complicaciones después de una gran jugada de Joao Félix.

Cristiano Ronaldo y Joao Félix | @Cristiano

En una combinación excelsa entre el de Viseo y el de Madeira, Félix encontró completamente sólo al 'Comandante' para el primer tanto, pero la fiesta del Al Nassr apenas había comenzado. Solamente seis minutos después, el equipo de Cristiano Ronaldo amplió la ventaja en el encuentro.

Joao Félix volvió a dar el pase importante, pero ahora desde el córner. El exjugador del Atlético de Madrid puso un centro a primer palo, que fue rematado de manera importante por Mohamed Simakan para el 0-2 en la cancha del King Abdullah Sport City Stadium.

Al Nassr festejando | @Cristiano

¿Cómo fue la definición del Al-Kholood Club y Al Nassr?

Con una ventaja cómoda, el equipo local perdió la cabeza, y una expulsión de Hattan Bahebri terminó por acabar con las ilusiones del Al-Kholood. Cristiano Ronaldo salió al 78', por lo que su oportunidad de volver a anotar se terminó.

Ya en los minutos finales del encuentro, Kingsley Coman sentenció en el encuentro desde los 11 pasos. El galo, exjugador del Bayern Múnich, tomó el balón y definió el penalti de una manera soberbia, engañando por completo al arquero Juan Pablo Cozzani.

Kingsley Coman | @AlNassrFC_EN

¿En qué lugar quedó Al Nassr?

Después de su victoria, el equipo de Cristiano Ronaldo logró llegar a su cuarta victoria de manera consecutiva en la Liga Profesional Saudí, en el segundo lugar general. El Al Nassr llegó a 43 puntos, solamente tres detrás del Al Hilal, líder del campeonato.

El principal perseguidor de Los Caballeros del Najd es Al-Ahli Saudi, quien cuenta con los mismos puntos que el conjunto de Cristiano Ronaldo, pero la diferencia de goles de más de 30 es favorable para el Al Nassr.