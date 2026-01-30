Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Un influencer colombiano, el "doble" de Vinícius, ficha por un club venezolano

Ricardo Rincón firmando contrato | IG: @realfrontera
Aldo Martínez 11:16 - 30 enero 2026
Ricardo Rincón se unió a la Segunda División del futbol y las criticas estallaron en redes

Ricardo Rincón, un creador de contenido de Colombia conocido por su gran parecido con la estrella del Real Madrid, Vinicius Júnior, ha sido contratado por el Real Frontera de la segunda división de Venezuela.

Rincón firmando contrato | IG:@realfrontera

¿Estrategia de marketing o fichaje deportivo?

El Real Frontera de Táchira oficializó la incorporación de Ricardo Rincón, un influencer colombiano que ha ganado notoriedad en redes sociales por su asombrosa similitud física con el futbolista brasileño Vinícius Júnior. Rincón, quien se autodenomina el "doble oficial" de Vini, firmó un contrato profesional con el club, un movimiento que ha generado tanto expectación como controversia.

Mientras el club lo presentó como un refuerzo para la plantilla, diversos medios locales especulan que su llegada podría ser una calculada estrategia de marketing para aumentar la visibilidad del equipo. Esta situación ha abierto un debate sobre los verdaderos motivos detrás de su contratación y el papel que juegan las redes sociales en el deporte profesional.

Rincón con Real Frontera | IG:@realfrontera

El precedente del "caso Spreen" en Argentina

Este fichaje recuerda a un episodio similar ocurrido recientemente en Argentina con Iván Buhajeruk, conocido popularmente como Spreen. El famoso streamer fue incluido en la alineación titular del Deportivo Riestra para un partido de la Primera División contra Vélez Sarsfield, líder del torneo en ese momento.

Spreen, portando el dorsal 47, estuvo en el campo apenas 59 segundos antes de ser sustituido por Gustavo Fernández, sin llegar a tocar el balón. Su breve participación fue vista como una clara maniobra publicitaria que generó una fuerte polémica en el fútbol argentino.

En su momento, el entrenador de Riestra, Cristian Fabbiani, justificó la presencia del streamer aludiendo a beneficios comerciales. "Lo único que sé es que Iván vende latitas y a mí me paga la latita. Entonces, que venga. No podemos perder el enfoque", declaró el técnico, evidenciando la relación entre el club y el influencer.

Real Frontera, comunicado | IG:@realfrontera

La situación deportiva del Real Frontera

Actualmente, el Real Frontera se ubica en la cuarta posición del Grupo A de la Segunda División de Venezuela con 38 puntos. El equipo está a solo cinco unidades del tercer clasificado, Titanes FC, y lucha por asegurar un puesto en los cuartos de final, que otorgan la posibilidad de ascender a la máxima categoría del futbol venezolano. El líder del grupo es Trujillanos FC, con una cómoda ventaja de 56 puntos.

Equipo del Real Frontera | IG:@realfrontera

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

