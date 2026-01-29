Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
El misterio del pingüino y la bandera: ¿Qué significa la nueva tendencia viral en el futbol?

Tigres Femenil realiza tendencia del pingüino | @TigresFemenil
David Torrijos Alcántara 10:57 - 29 enero 2026
En redes sociales hay nuevas modas y esta llegó al futbol

Las redes sociales son un hervidero constante de nuevas modas, algunas de las cuales se vuelven virales sin que muchos entiendan su origen. Este es el caso de una curiosa imagen que ha inundado las cuentas de varios clubes de futbol: un pingüino solitario en la nieve, mientras contempla el horizonte junto a la bandera del equipo.

Barcelona se une a la tendencia| X: @FCBarcelona
Barcelona se une a la tendencia | X: @FCBarcelona

Si has navegado recientemente por plataformas como X (antes Twitter) o Facebook, es probable que te hayas encontrado con esta peculiar publicación de equipos como el FC Barcelona, el Borussia Dortmund o incluso Tigres Femenil. Aunque podría dar pie a múltiples interpretaciones, su verdadero significado tiene raíces en el cine documental.

¿De qué trata la tendencia del pingüino?

Para comprender por qué los clubes se han sumado a esta moda, es necesario remontarse al documental de 2007 titulado ‘Encuentros en el fin del mundo’. Filmado en la Antártida, este largometraje contiene una escena particularmente profunda que ha inspirado el meme.

Betis se incluye a la tendencia | X: @RealBetis
Betis se incluye a la tendencia | X: @RealBetis

En una secuencia, se observa a un grupo de pingüinos que van en conjunto, pero uno de ellos decide separarse y tomar un rumbo diferente, para aventurarse en solitario. El mensaje es claro: la valentía de tomar decisiones propias, arriesgarse y buscar la felicidad al margen de lo convencional.

Esta idea de forjar un camino propio y enfrentar las adversidades para alcanzar metas es la que ha conectado con el mundo del futbol. Los clubes han adoptado la imagen del pingüino solitario como una metáfora de su propia lucha, su identidad única y su perseverancia ante los desafíos.

Equipos que se han subido a la tendencia

Así, equipos de la talla del Real Betis, el Al-Qadisiya de Arabia Saudita e incluso la cuenta oficial de la Champions League han compartido su versión de la imagen. Aunque muchos aficionados se identificaron con el sentimiento, pocos conocían la historia detrás de la tendencia.

Al Qadsiah y su tendencia | X: @AlQadsiahEN
Al Qadsiah y su tendencia | X: @AlQadsiahEN
