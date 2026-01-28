Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¡Y sin Martinoli! TV Azteca vence en audiencia a Televisa en el México vs Bolivia

David Torrijos Alcántara 09:39 - 28 enero 2026
La televisora del Ajusco se llevó por poco la victoria en rating dentro de un contexto complicado con la audiencia

El reciente encuentro amistoso entre la Selección Mexicana y Bolivia dejó conversación fuera de la cancha. De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, TV Azteca logró superar a Televisa en los niveles de audiencia, lo que consolida su dominio en los juegos del Tri, pese a que en general, el duelo no atrajo fuertemente al público.

La noticia generó impacto debido a la repentina baja de Christian Martinoli durante la emisión del compromiso deportivo. El cronista estrella no pudo participar en la narración debido a una fuerte infección estomacal que lo afectó. Ante esta emergencia, Jesús Joel Fuentes tomó su lugar.

El equipo de deportes de la televisora del Ajusco mantuvo el liderato frente a los narradores de Chapultepec. Aunque la diferencia resultó ser mínima, el triunfo en el rating confirma la preferencia del público por este estilo. Los televidentes eligieron la propuesta de Azteca Deportes incluso sin su voz principal al micrófono.

El interés por el equipo nacional parece disminuir, pues los números totales fueron inferiores a otros compromisos anteriores. Aun así, la victoria en la competencia interna quedó del lado de TV Azteca.

La estrategia de Televisa no alcanzó para revertir la tendencia que favorece a la dupla de Luis García y compañía. A pesar de contar con todo su equipo estelar, la competencia de San Ángel no pudo aprovechar la baja médica. El publico de futbol en México sigue fiel a la narrativa característica de la empresa rival.

Con este triunfo dentro de un contexto complicado, en TV Azteca esperan el regreso de su narrador titular para los próximos desafíos internacionales, que los ayude a permanecer en la cima de audiencia.

