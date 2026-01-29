Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Antonela Rocuzzo presume su amor por Argentina al lucir jersey

Antonela Rocuzzo con jersey de Argentina | IG: @adidasar
David Torrijos Alcántara 12:43 - 29 enero 2026
Enlace copiado
La esposa de Lionel Messi demuestra que su vínculo con el equipo nacional es una cuestión de identidad y sentimiento puro

Antonela Roccuzzo reafirma su compromiso emocional con la Selección de Argentina mediante una serie de postales que cautivan a la afición. La rosarina porta la indumentaria oficial con una naturalidad que solo alguien que vive el futbol desde la cuna puede proyectar ante las cámaras.

Rocuzzo con playera de Argentina | IG: @adidasar

Rocuzzo presume a Argentina

Su elección de vestuario no es casualidad, pues cada detalle rinde tributo a la gloria alcanzada en el Mundial de Qatar. La presencia de las tres estrellas sobre el escudo y el parche de campeón del mundo simbolizan el orgullo de toda una nación que ella representa con elegancia.

La pasión de Antonela por los colores celeste y blanco se manifiesta en su sonrisa mientras posa cerca de las redes. Ella entiende que su imagen es un reflejo del apoyo incondicional hacia el grupo que lidera su esposo en cada batalla dentro del terreno de juego.

En esta ocasión, la empresaria luce el dorsal diez con la autoridad de quien ha acompañado el camino del éxito desde sus inicios. Su calzado en tonos celestes complementa un estilo que fusiona la moda actual con el fervor popular que caracteriza al pueblo argentino.

Las declaraciones del entorno cercano resaltan que para ella la playera nacional es una piel que viste con respeto máximo. No se trata simplemente de una colaboración publicitaria, sino de una manifestación auténtica de su sentido de pertenencia y amor por sus raíces.

La respuesta de los seguidores en las plataformas digitales destaca la sencillez con la que ella transmite los valores de la Albiceleste. Antonela logra que el sentimiento por el futbol llegue a cada rincón del planeta, siempre con la bandera argentina como estandarte principal.

Antonela Rocuzzo con indumentaria de Argentina | IG: @adidasar

Durante los años más desafiantes y los momentos de mayor gloria, ella permanece como el pilar fundamental del entorno del astro. Esta nueva aparición con la indumentaria oficial confirma que la llama de la pasión mundialista sigue más viva que nunca en su hogar.

¿Rocuzzo embajadora de Argentina?

Argentina encuentra en Roccuzzo a una embajadora de lujo que porta el uniforme con una mística especial y única. Con estas imágenes, la esposa de Messi deja claro que el compromiso con la selección nacional es un estilo de vida que asume con total orgullo.

Etiquetas relacionadas:
Argentina
Argentina
