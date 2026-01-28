Peso Pluma demuestra su pasión por Atlas en el duelo amistoso ante Cruz Azul

El popular cantante Peso Pluma, conocido por su ferviente afición al Atlas, causó conmoción entre los seguidores rojinegros al asistir al partido amistoso de su equipo contra Cruz Azul en California.

Peso Pluma en concierto | AP

Peso Pluma brindó un mensaje de motivación a los jugadores en el vestidor del Dignity Health Sports Park. En redes sociales, los fans destacaron la pasión del famoso cantante por el Atlas.

A pesar de haber formado parte de las fuerzas básicas de Chivas en su juventud, el intérprete ha demostrado en repetidas ocasiones que su corazón pertenece a los Zorros. Esta vez, no solo fue un espectador más, sino que se unió activamente a los cánticos de la hinchada.

¿Qué hizo Peso Pluma con Atlas?

El encuentro amistoso se celebró el pasado 25 de enero en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Antes del pitido inicial, Peso Pluma fue el centro de atención al arengar a los aficionados del Atlas, un momento que fue captado en video.

En las imágenes, se puede ver a Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del artista, mientras gritaba con entusiasmo el tradicional «Arriba el Atlas, cabrones» y entonando el popular cántico «Vamo, vamo, vamo la acade», para contagiar su energía al resto de los presentes.

Peso Pluma animó al Atlas | X: @PesoPlumaData

La pasión del cantante no se limitó a las gradas. Tras el partido, tuvo la oportunidad de convivir con los jugadores en el vestidor, donde se tomó una fotografía con el plantel. Además, dedicó tiempo para saludar a sus seguidores antes del inicio del juego.

Empate en duelo amistoso

En lo deportivo, el partido entre Cruz Azul y Atlas finalizó con un empate 1-1. Adrián Mora adelantó a los Rojinegros, mientras que José Paradela consiguió la igualada para el conjunto celeste. Ambos equipos generaron múltiples ocasiones de gol, pero la falta de contundencia impidió que el marcador se moviera más.

Este enfrentamiento sirvió a ambas escuadras para no perder el ritmo de competencia durante el parón de la Liga MX, motivado por los partidos de preparación de la Selección Mexicana. El fútbol mexicano reanudará su actividad este fin de semana, para alegría de los aficionados de todos los clubes.