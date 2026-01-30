Las Mascotas del Mundial 2026 estuvieron presentes en los TikTok Awards

Estamos a poco más de 100 días para que arranque la Copa del Mundo de este año, donde las selecciones de México, Estados Unidos y Canadá recibirán al mundo para conocer a un nuevo monarca en el futbol.

Previo al arranque del Mundial del 2026, las mascotas de la Copa del Mundo hicieron acto de presencia en los TikTok Awards, los cuales se celebraron el pasado jueves 29 de enero.

Las mascotas del mundial estuvieron en los TikTok Awards | CORTESÍA

Durante la premiación, Zayu, Clutch y Maple, las mascotas que representan a cada país anfitrión del próximo mundial, estuvieron junto a Eduardo Lorenzi y con Jorge Taboada, quienes son el Gerente General y el Director de operaciones para TikTok Latinoamérica, respectivamente.

Una de las grandes ganadoras de la noche fue Belinda, quien se llevó el galardón a la Mejor Canción del año gracias a 'La Cuadrada' en colaboración con Tito Doble P.

¿Cuándo empieza el Mundial?

La Copa del Mundo de este verano, arrancará el próximo 11 de junio, cuando México reciba a Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca.

El Tricolor, después de 16 años, volverá a inaugurar un Mundial frente a los sudafricanos, la primera ocasión fue en Sudáfrica 2010, cuando empataron a un gol en el encuentro que abrió el primer mundial en África

Mientras tanto, la cancha del Estadio Azteca permanece en remodelación, esperando estar lista para el 28 de marzo, cuando México enfre.