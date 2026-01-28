Mundial 2026: ¿Cuándo llegará el trofeo de la Copa del Mundo a México?

El esperado Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA ya tiene fecha y ruta confirmadas para su visita a territorio mexicano. En un evento realizado en el Monumento a la Revolución, autoridades y organizadores dieron a conocer los detalles del Tour del Trofeo, una de las antesalas más simbólicas rumbo a la próxima Copa del Mundo.

La presentación estuvo encabezada por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Jürgen Maika, director de operaciones de México para la Copa del Mundo, quienes destacaron la relevancia del país dentro del contexto mundialista y la emoción que genera el regreso del trofeo a México.

Se informó que el trofeo llegará al país el 26 de febrero, aterrizando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a 134 días del arranque del Mundial, marcando así el inicio oficial de su recorrido por distintas ciudades mexicanas.

Revelaron información del Tour del Trofeo

Así será la gira del Trofeo

Durante el evento, Patricio Caso, director de asuntos públicos de Coca-Cola, patrocinador oficial, detalló que el tour contempla 75 paradas en 10 ciudades, a lo largo de 26 días, permitiendo que miles de aficionados puedan acercarse y vivir la experiencia de ver de cerca el trofeo más codiciado del futbol.

El recorrido comenzará en Guadalajara, del 28 de febrero al 2 de marzo, en el Estadio Guadalajara. Posteriormente visitará León (4 y 5 de marzo, Poliforum) y Veracruz (6 y 7 de marzo, WTC), antes de continuar su camino hacia el norte del país.

Las siguientes paradas serán Chihuahua (9 y 10 de marzo, Centro de Convenciones), Querétaro (11 y 12 de marzo, Centro de Convenciones) y Monterrey (14 al 16 de marzo, Estadio Monterrey)

El tour seguirá en Puebla (18 y 19 de marzo, Centro de Convenciones) y Mérida (21 y 22 de marzo, Centro Internacional de Congresos), para cerrar su paso por México con una escala especial en la Ciudad de México, del 5 al 8 de junio, en la Utopía Mixhuca.

Así será la gira del Trofeo del Mundial

Con esta gira, México vuelve a colocarse en el centro de la conversación mundialista, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de acercarse al trofeo y comenzar la cuenta regresiva rumbo a la máxima fiesta del futbol.