Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Mundial 2026

Mundial 2026: ¿Cuándo llegará el trofeo de la Copa del Mundo a México?

Trofeo del Mundial | MEXSPORT
Iliany Aparicio 12:46 - 28 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El trofeo continúa con su gira por el mundo con miras a estar en México para el juego inaugural

El esperado Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA ya tiene fecha y ruta confirmadas para su visita a territorio mexicano. En un evento realizado en el Monumento a la Revolución, autoridades y organizadores dieron a conocer los detalles del Tour del Trofeo, una de las antesalas más simbólicas rumbo a la próxima Copa del Mundo.

La presentación estuvo encabezada por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Jürgen Maika, director de operaciones de México para la Copa del Mundo, quienes destacaron la relevancia del país dentro del contexto mundialista y la emoción que genera el regreso del trofeo a México.

Se informó que el trofeo llegará al país el 26 de febrero, aterrizando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a 134 días del arranque del Mundial, marcando así el inicio oficial de su recorrido por distintas ciudades mexicanas.

Revelaron información del Tour del Trofeo

Así será la gira del Trofeo

Durante el evento, Patricio Caso, director de asuntos públicos de Coca-Cola, patrocinador oficial, detalló que el tour contempla 75 paradas en 10 ciudades, a lo largo de 26 días, permitiendo que miles de aficionados puedan acercarse y vivir la experiencia de ver de cerca el trofeo más codiciado del futbol.

El recorrido comenzará en Guadalajara, del 28 de febrero al 2 de marzo, en el Estadio Guadalajara. Posteriormente visitará León (4 y 5 de marzo, Poliforum) y Veracruz (6 y 7 de marzo, WTC), antes de continuar su camino hacia el norte del país.

Las siguientes paradas serán Chihuahua (9 y 10 de marzo, Centro de Convenciones), Querétaro (11 y 12 de marzo, Centro de Convenciones) y Monterrey (14 al 16 de marzo, Estadio Monterrey)

El tour seguirá en Puebla (18 y 19 de marzo, Centro de Convenciones) y Mérida (21 y 22 de marzo, Centro Internacional de Congresos), para cerrar su paso por México con una escala especial en la Ciudad de México, del 5 al 8 de junio, en la Utopía Mixhuca.

Así será la gira del Trofeo del Mundial

Con esta gira, México vuelve a colocarse en el centro de la conversación mundialista, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de acercarse al trofeo y comenzar la cuenta regresiva rumbo a la máxima fiesta del futbol.

Trofeo del Mundial | @CopaMundialDeLaFIFA
Últimos videos
Lo Último
15:00 El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Christian González en el partido de los Patriots contra Denver en el Campeonato de la AFC | AP
NFL
28/01/2026
El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup