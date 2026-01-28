Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana

Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
Ana Patricia Spíndola Andrade 22:01 - 27 enero 2026
En la próxima Fecha FIFA de marzo, el Tri enfrentará al combinado luso y se espera la presencia del astro en el compromiso en el Estadio Azteca

La reapertura del Estadio Azteca está cada vez más cerca y la expectativa por ver a la Selección Mexicana de nuevo en este escenario es grande. No solo porque será el primer compromiso del Tri en el coloso de Santa Úrsula desde los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2023-24, sino por la inminente visita de Cristiano Ronaldo

Fue a principios de diciembre del año pasado que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó el partido amistoso contra la Selección de Portugal. Desde ese momento, la expectativa ha ido en aumento y la demanda de boletos ha sido incontenible, solo por el hecho de ver al 'Bicho' enfrentar al equipo de Javier Aguirre

Cristiano Ronaldo en partido con la Selección de Portugal
Cristiano Ronaldo en partido con la Selección de Portugal

Las condiciones de Portugal para jugar en el Azteca 

En ese contexto, mucho se ha especulado sobre la participación del jugador de Al Nassr en este partido. Incluso se llegó a mencionar que la FMF puso cláusulas en el acuerdo con el combinado para asegurar la presencia de CR7, algo que el mismo organismo ha descartado. 

Sin embargo, de acuerdo con TUDN, es prácticamente un hecho que Cristiano Ronaldo sí viajará a México para la reapartura del Estadio Azteca, a partir de ahora Estadio Banorte. De acuerdo con Gibran Araige, "todo apunta a que sí estará Cristiano porque los requerimientos que está pidiendo Portugal son para un jugador de la talla de Cristiano". 

Jugadores de la Selección Mexicana en entrenamiento
Jugadores de la Selección Mexicana en entrenamiento

Estos requerimientos tienen que ver con el "tema de seguridad, de hospedaje y logística". Además, reveló que Portugal concentrará en Cancún en días antes del partido; de hecho, el combinado luso tendrá como sede la Riviera Maya durante la Copa Mundial Norteamérica 2026. Mientras que para el juego amistoso, según Araige, Portugal se hospedará en Santa Fe, al sur de la Ciudad de México. 

¿Cuándo enfrentará la Selección Mexicana a Portugal? 

El compromiso ante el combinado luso quedó programado para el sábado 28 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Será el primer enfrentamiento de Portugal contra México desde que se vieron las caras en la Copa Confederaciones 2017, en la cual empataron 2-2 en la primera fase y luego los lusos se impusieron 2-1 por el tercer lugar en tiempo extra.

Además, será el primer partido de Portugal ante una selección de la Concacaf. Su último compromiso fue un amistoso contra la Selección de Estados Unidos, en noviembre de 2017 que finalizó con empate a un gol. Cristiano Ronaldo no jugó frente al equipo de las Barras y las Estrellas, mientras que ante el Tri solo estuvo en el de primera fase y dio asistencia para el primer gol.

La última vez que México y Portugal se enfrentaron fue en la Confederaciones 2017
La última vez que México y Portugal se enfrentaron fue en la Confederaciones 2017
