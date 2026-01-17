¿Azteca rojiblanco? Techo del Estadio Banorte cambiará de color, de acuerdo con video

¿El Estadio Azteca será rojiblanco? Pues de acuerdo a usuarios de redes: sí. Se han dado a conocer imágenes de las más recientes modificaciones al Coloso de Santa Úrsula, y según lo visto, el techo ahora será rojo con vivos blancos, como el principal patrocinador del recinto capitalino.

Cambios en el Azteca l X: EstadioBanorte

La cuenta de Beci86 dio a conocer el momento del cambio del techo con el tono en rojo, además de que en el interior parte de las gradas luce los mismos vivos. Cabe mencionar, que el color es derivado a la marca de Banorte, mismo que será el nombre principal del recinto que abrirá el telón del Mundial 2026

Asimismo se puede visualizar que el trabajo por parte de la mano de obra empieza a estar a punto de cara al próximo 11 de junio cuando la Selección Mexicana haga acto de presencia ante Sudáfrica para iniciar la Copa del Mundo.

Nuevo colo en el techo l CAPTURA

¿Qué cambios tendrá el Estadio Azteca?

Las remodelaciones del Estadio Banorte, además del rojo vibrante, abarcan en todas las áreas del recinto, desde las tribunas hasta el campo de juego. Aunque los trabajos se realizan a marchas forzadas, el tiempo empieza a meter presión, considerando que el estadio no solo albergará el debut del Tri, sino demás partidos.

El nuevo Coloso de Santa Úrsula presentará cambios importantes que buscan modernizarse sin perder su esencia histórica. Entre las principales mejoras destacan la renovación de la cancha, la instalación de más de 2 mil 200 metros y espacios adecuados para personas con discapacidad y buena conexión de wifi

Además, el proyecto contempla la construcción de elevadores, la modernización de sanitarios y más de 7 mil 120 metros cuadrados destinados a zonas de hospitality, esto para hacer mejor del experiencia del visitante.

Viejo Estadio del América l X: EstadioBanorte

¿Cuándo estará listo?

El Estadio Azteca inició el proceso de remodelación desde mayo de 2024. Se espera que las obras estén terminadas días previos al 28 de marzo de 2026 pues será la fecha en la que México enfrentará a Portugal, partido para la reinauguración.

Mientras tanto, el América tendrá el permiso de terminar el Clausura 2026 jugando en el estadio remodelado. De acuerdo con información de Claro Sports el conjunto azulcrema volverá a jugar en el Coloso de Santa Úrsula el 11 de abril de 2026, como parte de la jornada 14 del Clausura 2026.