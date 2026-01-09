Estadio Banorte se pinta de Rojiblanco y presume sus avances a semanas de la reinauguración

El Estadio Banorte o mejor conocido como Estadio Azteca empieza a entrar en su etapa determinante para ponerse a la altura de la inauguración entre México y Sudáfrica en el inicio de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio.

En las últimas horas se han revelado una serie de imágenes de los avances que se han se están llevando a cabo y a través de la cuenta de FIFA World Cup 26 México City resalta el embutacado en el que se confirma el color rojiblanco en parte importante del recinto.

Embutacado l MexicoCity26

Asimismo dejan ver el trabajo que siguen realizando los trabajadores en el interior entre el atornillado con la repartición de los plásticos que cuentan con un respaldo para la comodidad de los aficionados pero sin reposabrazos.

¿En dónde se está remodelando?

Las remodelaciones del Estadio Banorte abarcan en todas las áreas del recinto, desde las tribunas hasta el campo de juego. Aunque los trabajos se realizan a marchas forzadas, el tiempo empieza ameter presión, considerando que el estadio no solo albergará el debut del Tri, sino demás partidos.

El nuevo Coloso de Santa Úrsula presentará cambios importantes que buscan modernizarse sin perder su esencia histórica. Entre las principales mejoras destacan la renovación de la cancha, la instalación de más de 2 mil 200 metros y espacios adecuados para personas con discapacidad y buena conexión de wifi.

Remodelación del Estadio Azteca l MexicoCity26

Además, el proyecto contempla la construcción de elevadores, la modernización de sanitarios y más de 7 mil 120 metros cuadrados destinados a zonas de hospitality, esto para hacer mejor del experiencia del visitante.

¿En qué fecha estará listo el Estadio Banorte?

El Estadio Azteca inició el proceso de remodelación desde mayo de 2024. Se espera que las obras estén terminadas días previos al 28 de marzo de 2026 pues será la fecha en la que México enfrentará a Portugal en el partido que marcará la reapertura oficial del inmueble.

Tras el partido de la Selección Mexicana, América tendrá el permiso de terminar el Clausura 2026 jugando en el estadio remodelado. De acuerdo con información de Claro Sports el conjunto azulcrema volverá a jugar en el Coloso de Santa Úrsula el 11 de abril de 2026, como parte de la jornada 14 del Clausura 2026.

Coloso de Santa Úrsula l MexicoCity26



