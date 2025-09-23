Estadio Banorte anuncia pre registro obligatorio para palcos y plateas rumbo al Mundial 2026: Pasos a seguir

El Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, ha sido centro de una disputa intensa durante los últimos meses, en la que propietarios de palcos y plateas exigían garantías de poder usar sus espacios durante los cinco partidos que albergará el recinto en la Copa del Mundo 2026.

Tras meses de negociaciones, se logró un acuerdo para que los titulares puedan acceder a sus asientos durante los cinco partidos del Mundial 2026 sin costo adicional. Para ello, el inmueble asumirá los pagos a la FIFA correspondientes por esos lugares, aunque hay algunas condiciones establecidas por el organismo.

Una de las más importantes es el llenado de un pre registro obligatorio, el cual ya habilitó el propio Estadio Banorte y que es indispensable para poder asistir a los partidos de la justa mundialista.

Interior del Estadio Banorte | IMAGO7

Pasos a seguir

El pre registro se llevará a cabo únicamente a través de la página oficial del recinto: estadiobanorte.com.mx/registrotorneopalcosyplateas2026. En este portal, los usuarios deberán ingresar sus datos, agendar una cita y posteriormente completar un proceso de acreditación presencial; en el mismo sitio se detallan los requisitos y documentos necesarios.

Fecha clave

El estadio fijó como fecha límite el viernes 26 de septiembre de 2025 para completar el pre registro. Las autoridades del inmueble subrayaron que no podrán garantizar el acceso ni el uso de los palcos y plateas a quienes no cumplan con este procedimiento antes del plazo indicado.

El objetivo de esta medida es dar certeza a los titulares y cumplir con las disposiciones establecidas por la FIFA. Además, busca facilitar la logística de seguridad y control de acceso en un evento que congregará a miles de aficionados de todo el mundo.

Vista aérea del Estadio Banorte | MEXSPORT

Condiciones que deberán cumplir los propietarios

Aunque se les garantiza el acceso, los dueños de palcos y plateas deberán sujetarse a ciertos lineamientos. Entre ellos:

Registro previo obligatorio

Agendar cita presencial para proceso de acreditación

Cumplir con los requisitos técnicos o logísticos que el estadio y FIFA definan

No llevar alimentos y bebidas durante los partidos

COMUNICADO ESTADIO BANORTE