¡Casi listo! Así avanza la remodelación del Azteca a menos de un año del Mundial

Las obras en el Estadio Azteca, de cara al arranque de la Copa del Mundo en 2026, continúan y a falta de 269 días para que se juegue el primer encuentro en el "Coloso de Santa Úrsula", así marchan las obras de remodelación.

De acuerdo con una publicación de la cuenta de X @MXESTADIOS, la remodelación ha llegado a una nueva fase, donde han comenzado a hacer el colado en las gradas del Estadio Azteca, aunque solo del lado donde estarán los nuevos vestidores.

Hasta este momento, de acuerdo a los videos mostrados, los trabajos de estas obras se están haciendo en las gradas de la parte baja del inmueble ubicado sobre Calzada de Tlalpan.

La remodelación del Coloso ya tiene más de un año, los trabajos comenzaron en junio del 2024 y se espera que, como mínimo, el inmueble esté listo para el próximo mes de marzo, donde la selección mexicana jugaría un partido contra Portugal para reabrir el Estadio Azteca.

¿Cuántos partidos del Mundial se jugarán en el Azteca?

En el Coloso de Santa Úrsula se jugarán tres partidos de fase de grupos, un partido de Dieciseisavos de Final y uno más de Octavos de Final, mismo que podría jugar la Selección Mexicana de Futbol si clasifica como primer lugar de su grupo.

El Mundial de 2026 comenzará el próximo 11 de junio y será la tercera vez que el Estadio Azteca reciba el primer partido de una Copa del Mundo.

