Champions League: ¿Cuáles son los juegos de la primera jornada de la Fase de Liga?

Para abrir la cartelera el PSV Eindhoven recibe al Union Saint-Gilloise, una de las grandes sorpresas en la campaña pasada y ahora buscará trascender en la competición europea. En San Mamés el Athletic Club le hará los honores al Arsenal de MIkel Arteta.
En Turín uno de los platillos fuertes de esta fecha llega con el recibimiento de la Juventus al Borussia Dortmund; Benfica buscará empezar con el pie derecho ante el modesto Qarabag en el estadio da Luz de Portugal.
Tottenham, actual campeón de la Europa League, buscará consolidarse en el máximo torneo de competiciones europeas ante el Villarreal; mientras tanto, en el Santiago Bernabéu Real Madrid, que ya contaría con Bellingham, se enfrenta a una renovada Marsella.
En Grecia también futbol y Olympiacos recibe a Pafos de Chipre de David Luiz; Slavia Praga recibe a otro sorpresivo Bodo/Glimt; En otro de los platillos fuertes el Bayern Munich recibe en Alemania al Chelsea, campeón del Mundial de Clubes.
Se presenta el PSG
En el Parque de los Príncipes, París Saint-Germain recibe al Atalanta, Ajax hará lo propio en Países Bajos ante Inter, subcampeón de la competición; en otro partidazo Liverpool en Anfield le da la bienvenida al Atlético de Madrid.
La jornada continúa y Copenhague, de Rodrigo huescas, recibe al Bayer Leverkusen en Dinamarca; en Bélgica Brujas recibe al Mónaco, de Paul Pogba, Frankfurt se mide a Galatasaray; Sporting Lisboa en el José ALvalade al Kairat y en el postre se termina con el Newcastle vs Barcelona y Manchester City vs Napoli.
J1 de Champions
