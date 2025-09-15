Gato Ortiz presume foto junto a ídolo del América y hace arder las redes sociales

Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz es uno de los silbantes más polémicos en el futbol mexicano. A lo largo de su carrera, ha estado en el centro de la conversación no solo por sus decisiones en la cancha, sino también por sus publicaciones en redes sociales. Sus comentarios y fotografías suelen generar debates intensos entre la afición.

El árbitro | MEXSPORT

La fotografía con Guillermo Ochoa

Recientemente, el árbitro volvió a estar en boca de todos tras compartir una fotografía junto a Guillermo Ochoa, en su etapa con el América. En la imagen ambos aparecen sonriendo, lo que llamó la atención de los aficionados azulcremas y de la prensa deportiva.

La foto fue acompañada por un mensaje directo: “Cuídate de los ‘expertos’ que saben todo y no han logrado nada”.

Gato y Ochoa | Captura de pantalla

Las polémicas del Gato Ortiz con América

La publicación no pasó desapercibida, sobre todo porque Marco Antonio Ortiz ha protagonizado varias polémicas en partidos donde el América ha estado involucrado. En distintas ocasiones, las decisiones del silbante han sido cuestionadas por la afición, lo que le ha dado fama de árbitro controvertido cuando el conjunto de Coapa está en la cancha.

Gato Ortíz | MEXSPORT