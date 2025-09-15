Video de Nicki Nicole jugando con Keyne, hermano de Lamine Yamal, se hace viral

En redes sociales comenzó a circular un video que rápidamente se volvió viral, donde la cantante argentina Nicki Nicole aparece jugando con Keyne, el hermano menor de la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal.

Las imágenes muestran a la artista sentada en la mesa de lo que parece ser un restaurante asiático, divirtiéndose con el pequeño mientras ambos utilizan unos palillos chinos. La cercanía y naturalidad del momento generaron una ola de comentarios entre los seguidores, quienes destacaron la buena relación que mantiene la cantante con la familia del futbolista.

Nicki Nicole jugando con el hermano pequeño de Lamine Yamal🩵 pic.twitter.com/pc61Kx9J6K — Nicki data (@naikiidata) September 15, 2025

Durante las últimas semanas habían circulado rumores sobre una supuesta separación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, sin embargo, este gesto parece desmentir esas versiones. El hecho de que la intérprete comparta tiempo con el hermano menor del jugador blaugrana refuerza la idea de que la pareja continúa unida y con una relación sólida.

Con este video, los rumores de ruptura parecen desvanecerse, mientras la relación entre la cantante rosarina y una de las promesas más jóvenes del fútbol mundial sigue captando la atención tanto de la prensa deportiva como de la de espectáculos.