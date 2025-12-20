LA Chargers vs Dallas Cowboys: ¿Dónde y cuándo ver la Semana 16 de la NFL?

La Semana 16 de la NFL nos presenta un choque de realidades opuestas, pero con el mismo nivel de intensidad. Los Los Angeles Chargers (10-4) visitan a los Dallas Cowboys (6-7-1) en un encuentro donde la supervivencia matemática de unos choca contra la ambición divisional de otros.

Mientras Dallas se aferra a un hilo de esperanza para evitar la eliminación definitiva, los Chargers buscan presionar a los Denver Broncos en la lucha por la corona de la AFC Oeste.

Dallas: Entre el milagro y el orgullo

A pesar de una temporada turbulenta que los tiene al borde del abismo, los Cowboys no han bajado los brazos. La ofensiva comandada por Dak Prescott se mantiene como una de las más productivas de la liga, promediando 29.1 puntos por juego (4.ª mejor de la NFL).

Dak Prescott, QB de Dallas | AP

El arsenal aéreo de Dallas ha ganado una dimensión peligrosa este año. La dupla de CeeDee Lamb y la reciente incorporación George Pickens —quien ya supera las 1,200 yardas en la temporada— ha convertido a este equipo en una amenaza constante de jugadas explosivas. Para Dallas, ganar en casa no es solo una cuestión de matemáticas, sino de cerrar la campaña con la frente en alto frente a su afición.

Chargers: Con la mira en Denver y los Playoffs

Los Chargers de Jim Harbaugh ya tienen prácticamente su boleto asegurado a la postemporada, pero el hambre no termina ahí. Con una racha de tres victorias consecutivas y un récord perfecto de 5-0 en juegos divisionales, el equipo de L.A. acecha el liderato de la AFC Oeste, actualmente en manos de los Broncos (12-2).

La gran historia sigue siendo la resiliencia de Justin Herbert. Pese a haberse fracturado un dedo de la mano izquierda (su mano no lanzadora) y someterse a una cirugía a principios de diciembre, el mariscal de campo no ha cedido los controles. Herbert busca utilizar estas últimas semanas para "afinar la puntería" y consolidar el ritmo con receptores como Ladd McConkey, antes de entrar al terreno de eliminación directa en enero.

Chargers volverá a Playoffs | AP

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C

¿Dónde y cuándo ver Chargers vs Cowboys?