Debut de ensueño: Regina 'Kill Bill' Tarín se une al UFC México Day 2026 tras baja de Sofía Montenegro

A solo unos días de que se lleve a cabo el regreso de las artes marciales mixtas a México con el UFC México Day 2026, una de las peleas estelares de la rama femenil sufrió un cambio significativo. La argentina, Sofia Montenegro anunció que no será parte del evento Peso Mosca ante Ernesta Kareckaitė, por lo que su lugar lo tomará la mexicana, Regina Tarín.

Regina Tarín en ceremonia de pesaje I IG:@regina_tarin

Oportunidades de oro en casa

Luego de que la UFC anunció la baja de Sofía Montenegro, la industria de artes marciales mixtas no tardó en tomar la decisión de elegir a una de las cartas más jóvenes de la empresa, la mexicana de 21 años, apodada ‘Kill Bill’, por su estilo dentro de la jaula.

Regina Tarín recibirá una de las mayores oportunidades de su carrera, pues tras recibir su contrato con la UFC recientemente, ahora tendrá la oportunidad de hacer su debut en la marca desde nada más y nada menos que el país que la vio nacer, en uno de los escenarios importante de la UFC, la Arena CDMX.

Kill Bill también destacó previamente en redes sociales por su breve participación en un evento de la marca de lucha libre más famosa del mundo, WWE. Ahora, tendrá su momento de brillar en el octágono en lo que es su especialidad y en busca de mantener su racha de 8-0, ahora defendiéndola en el escenario más grande las artes marciales mixtas.

¿Qué le pasó a Sofía Montenegro?

La peleadora originaria de Argentina recientemente había recibido su contrato con la UFC, por lo que su debut en México podría significar un salto importante en su carrera. Desafortunadamente, durante el día de medios de la empresa más grande de MMA en el mundo, se dio a conocer que tras un problema de salud será causará baja.

Sofia Montenegro en entrenamiento I IG:@sofiimontenegromma

Montenegro llegaba como una de las caras principales del evento, además de que tenía la oportunidad de compartir el octágono con su compatriota, Ailín Pérez, quien también tiene un combate en la Arena CDMX ante la estadounidense, Macy Chiasson.

El comunicado oficial llegó por parte de la cuenta oficial de la UFC y de la misma peleadora, anunciando que Sofia presentaba un ‘sangrado ginecológico abundante’, por lo que no está en condiciones de competir la noche del sábado 28 de febrero en la CDMX.