Barcelona sorprende con Becky G como estrella invitada en su partido ante Valencia

La cantante Becky G fue la gran invitada especial del FC Barcelona en su partido frente al Valencia, donde sorprendió posando con la camiseta blaugrana personalizada junto al presidente Joan Laporta. La artista estadounidense se convirtió en la protagonista fuera del campo en una velada que reafirma la estrecha relación entre el club catalán y la industria musical, impulsada por su patrocinador principal, Spotify.

Barcelona ganó 6-0 ante Valencia en casa | AP

Becky G, invitada de lujo

El Barcelona ha convertido sus partidos en un escaparate global donde la música juega un papel esencial gracias a Spotify. Con Becky G como invitada de lujo, el club continúa su línea de colaboraciones con artistas de talla mundial como Coldplay, The Rolling Stones, Rosalía y Karol G, cuyos logos han aparecido en la camiseta en partidos de gran relevancia.

La presencia de la cantante en el Estadio Johan Cruyff refleja cómo la sinergia entre futbol y música se ha convertido en una estrategia clave para conectar con nuevas audiencias y reforzar la marca global del Barça. Becky G no solo disfrutó del encuentro, sino que también se sumó a una lista selecta de artistas que han compartido escenario con el club.

Becky G posando con el presidente blaugrana | Captura

Otros artistas invitados al Barça

No es la primera vez que el Barcelona sorprende a sus aficionados con invitados del mundo musical. En el partido por el Trofeo Joan Gamper 2023, el club recibió a Bizarrap y Nicki Nicole, quienes añadieron un toque urbano a la fiesta culé. La presencia de Nicole generó aún más atención mediática por su relación con Lamine Yamal, una de las jóvenes estrellas del equipo blaugrana.

Este tipo de colaboraciones demuestran que el Barça, más allá del futbol, apuesta por convertirse en un referente cultural. Con figuras de la talla de Becky G y otros artistas internacionales, el club sigue consolidando un puente entre el deporte y la música, ofreciendo a los aficionados experiencias únicas dentro y fuera del campo.

Nicki y Bizarrap fueron los últimos dos invitados del Barca | Captura