¿Y el amor? Alana Flores 'abandona' a Sebastián Cáceres por 'Canelo' Álvarez

Alana Flores volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales luego de que este fin de semana decidiera viajar a Las Vegas para presenciar la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford, en lugar de acompañar a su novio, Sebastián Cáceres, en el Clásico Nacional.

Alana presente en la pelea del 'Canelo' | X: @alanafloresf

Mientras el defensor central del Club América disputaba uno de los partidos más importantes del semestre ante Chivas en la Ciudad de México, Alana compartía en redes sociales imágenes y videos desde uno de los palcos más exclusivos del Allegiant Stadium, donde apoyó al boxeador mexicano.

La decisión generó debate entre aficionados, quienes señalaron que la influencer “abandonó” a Cáceres en un momento clave de la temporada, al elegir el espectáculo boxístico sobre el duelo que paralizó a la Liga MX.

Presencia con Netflix

Otro detalle que salió a la luz es que Alana apareció en publicaciones oficiales de la cuenta de Instagram de Netflix, lo que sugiere que su asistencia formó parte de una campaña de la plataforma de streaming. De confirmarse, la influencer no habría tenido opción de perderse el evento.

Un cambio de calendario que la afectó

Cabe recordar que, en un inicio, el Clásico Nacional estaba programado para jugarse el viernes, lo que habría permitido a Alana Flores asistir tanto al partido como a la pelea. Sin embargo, la modificación de la fecha terminó provocando el choque de horarios y, finalmente, la polémica decisión.

Cáceres sufrió la derrota en el Clásico Nacional | IMAGO7