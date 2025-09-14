“Guadalajara, Sinaloa, México”: el grave error en la presentación de 'Canelo' Álvarez ante Crawford

La histórica pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford estuvo marcada por un detalle inesperado antes del primer golpe: el legendario presentador Michael Buffer cometió un error al anunciar al boxeador mexicano como originario de “Guadalajara, Sinaloa, México”.

X:

El momento no pasó desapercibido para los aficionados y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios señalaron la confusión geográfica del reconocido anunciador. Guadalajara es la capital de Jalisco, estado al que pertenece el campeón mexicano, mientras que Sinaloa es otra entidad del país ubicada más al norte.

Sin reacción del Canelo ni de su equipo

A pesar del error, ni Álvarez ni su equipo mostraron molestia o gesto alguno que pudiera interpretarse como una queja por la equivocación. El boxeador tapatío se limitó a recibir la ovación del público y mantener la concentración en la pelea, dejando en claro que el desliz del presentador no tendría impacto en el histórico enfrentamiento.

Canelo Álvarez no prestó atención al error | AP

Tendencia en redes sociales

La equivocación de Buffer generó una ola de comentarios y memes en plataformas digitales, donde los fanáticos mexicanos no tardaron en señalar el “lapsus” con humor, pero también con críticas hacia la falta de precisión en un evento de talla mundial.

Canelo Álvarez fue derrotado por Crawford | AP