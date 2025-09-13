¿Netflix presentó problemas durante el Canelo Álvarez vs Terence Crawford?

La pelea más esperada en las fiestas patrias se disputó entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford con la transmisión de Netflix quien se quedó con los derechos de transmisión; sin embargo, las críticas no se hicieron esperar.

De entrada la plataforma de streaming presentó una deficiencia de audio de calidad durante la presentación de ambos boxeadores con paso rumbo al ring que dicho sea de paso el mexicano no contó con acompañante artístico.

Canelo Álvarez l CAPTURA

Excelente imagen

Aunque cabe mencionar que la calidad de imagen fue una de las mejores puntos fuertes de Netflix quien dejó por debajo lo que solía presentar televisoras como TV Azteca o TUDN en peleas anteriores del tapatío.

Pelea l CAPTURA

Una entrada más íntima

Mientras tanto, el Canelo Álvarez no quiso tener un artista que lo acompañara en su entrada rumbo al ring debido a una decisión personal en la que aseguró que esta pelea era especial para él y su equipo.

El mexicano fiel a su estilo arribó al ringo con la tranquilidad acompañado de su Tema y los cuatro cinturones que expuso de los supermedianos ante el estadounidense Terence Crawford acompañada con una combinación de colores entre negro y dorado.

Por su parte, el norteamericano apareció solo con una especie de maletín recorriendo todo el pasillo hasta el ring para finalmente encontrarse con su equipo con una cara firme sobre el MGM y el ring en busca de los cetros.

Crawford l X:netflix



