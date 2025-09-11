¿Cuánto ganará Canelo Álvarez por su pelea ante Terence Crawford en Las Vegas?

El boxeo mundial se prepara para una de sus noches más esperadas. Este sábado 13 de septiembre de 2025, Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentará al estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, un recinto que promete vibrar con un combate histórico.

Más allá del espectáculo deportivo, una de las grandes incógnitas gira en torno a las ganancias del Canelo Álvarez por esta pelea.

Se enfrentarán en Las Vegas | AP

La bolsa millonaria del Canelo ante Crawford

De acuerdo con el insider de boxeo Ray Jackson, la bolsa total de la pelea alcanzaría los 200 millones de dólares, de los cuales el jalisciense tendría garantizados 150 millones de dólares solo por subir al ring. Esta cifra marcaría un récord en la carrera del campeón mexicano.

No obstante, otros reportes manejan cantidades diferentes. Según estimaciones, el contrato del Canelo con la promotora de Turki Al-Alsheikh es de 400 millones de dólares por cuatro peleas, lo que significaría que su ganancia para este combate rondaría entre 80 y 100 millones de dólares.

Podría haber bolsa histórica | AP

Es importante señalar que estas cantidades corresponden únicamente al pago por el combate. A ello habría que sumar posibles ingresos extra por patrocinios, derechos de transmisión y hasta bonos especiales de rendimiento, como el premio por nocaut.

Una pelea que hará historia

Más allá del aspecto económico, el duelo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford promete ser un hito en la historia del boxeo moderno. Con dos de los mejores libra por libra frente a frente, Las Vegas volverá a ser la capital mundial del pugilismo.

Podría ganar arriba de 100 millones | mexsport