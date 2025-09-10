Marco Verde enfrentará a Sona Akele, el boxeador que venció al nieto de Muhammad Ali

La cartelera preliminar de la función estelar entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas tuvo un cambio de última hora. Marco Verde, quien estaba programado para enfrentar a Marcos Osorio-Betancourt, tendrá un nuevo contrincante, Sona Akale.
El pugilista puertorriqueño Osorio-Betancourt causó baja debido a una lesión, por lo que los organizadores se vieron obligados a realizar ajustes y confirmar al estadounidense de 37 años, Akale como el rival del mexicano.
¿Quién es Sona Akale?
El nombre de Sona Akale se hizo conocido en 2023, cuando derrotó de forma polémica por decisión unánime a Nico Ali Walsh, nieto de la leyenda Muhammad Ali, arrebatándole así el invicto. Ese triunfo lo colocó en el radar del boxeo internacional.
A sus 37 años el estadounidense sólo tiene 12 peleas disputadas con nueve victorias, cuatro por la vía del nocaut y tres derrotas. Su última pelea fue en julio ante Antraveous Ingram resultando en derrota. Su último triunfo llegó en el 2023 ante Tray Martin.
El combate entre Marco Verde y Sona Akale está pactado a seis rounds y se disputará el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, como parte de la cartelera donde el “Canelo” Álvarez buscará hacer historia frente a Terence Crawford.
Con este ajuste, Verde enfrentará a un rival de mayor renombre y con experiencia internacional, lo que aumenta la expectativa para el público que asistirá a la velada boxística en la llamada "capital del boxeo".