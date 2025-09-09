'Canelo' quería que su pelea vs Crawford fue también por TV abierta: “Me llevaron entre las patas”

'Canelo' Álvarez lamenta que su pelea vs Crawford no sea transmitida por televisión abierta en México

Fernando Villalobos Hernández
9 de Septiembre de 2025
Saúl 'Canelo' Álvarez, pugilista mexicano | IMAGO7

Saúl "Canelo" Álvarez enfrentará este sábado a Terence Crawford en Las Vegas, una de las peleas más esperadas del año. Sin embargo, la expectativa deportiva quedó en segundo plano luego de que el púgil tapatío aclarara la polémica sobre la transmisión del combate en México, que finalmente solo estará disponible a través de Netflix y no por televisión abierta.

'Canelo' Álvarez vs Crawford | AP

Durante la conferencia de prensa previa a la pelea, Canelo reconoció que la decisión generó molestia entre los aficionados y aseguró que no fue algo que él buscara.

“Fue un mal manejo que hicieron ahí. Obviamente en mi contrato siempre procuro tener los derechos de México para que la gente pueda disfrutarla gratis. Fue mala comunicación entre ellos que a final de cuentas me llevaron entre las patas, esperemos no vuelva a pasar”, explicó el campeón mexicano.

Error en la negociación con Netflix 

El boxeador señaló que históricamente ha priorizado a sus seguidores en territorio nacional y que la intención siempre fue que la afición pudiera ver sus peleas sin costo adicional.

'Canelo' lamenta que su pelea sea exclusiva de Netflix | AP

“Le vendieron a Netflix global exclusivamente para ellos, fue un error que espero no vuelvan a cometer”, puntualizó.

Canelo admitió que entiende las dificultades económicas de gran parte de sus fanáticos en México, quienes no siempre tienen la posibilidad de pagar una suscripción digital. Por ello, dejó en claro que buscará evitar que situaciones como esta se repitan en futuros compromisos.

Así, el combate frente a Crawford marcará un precedente: será la primera vez que una pelea de Canelo Álvarez no podrá verse en señal abierta en México, limitándose únicamente a la transmisión por la plataforma de streaming.

Canelo Álvarez vs Crawford no irá por televisión abierta | AP

