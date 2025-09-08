Canelo vs Crawford: Saúl Álvarez, dueño de Las Vegas

Es sólo cuestión de días para la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford, en Las Vegas. En dicha ciudad, denominada 'La Ciudad del Pecado', el oriundo de Jalisco ya hizo gran parte de su historia, pues muchos de sus combates han sido ahí.
Canelo tuvo grandes victorias en Las Vegas, aunque también sus únicas dos derrotas. Ahora, el mexicano buscará tener otra noche mágica en Nevada, pero ahora el escenario que será testigo es el imponente Allegiant Stadium, casa de los Raiders, y no su tradicional MGM de Las Vegas.
Todas sus peleas en Las Vegas
- 2025-09-13 — Terence Crawford — Programada — Allegiant Stadium
- 2024-09-24 — Edgar Berlanga — Victoria — T-Mobile Arena
- 2024-05-24 — Jaime Munguía — Victoria — T-Mobile Arena
- 2023-09-30 — Jermell Charlo — Victoria — T-Mobile Arena
- 2022-09-17 — Gennadiy Golovkin — Victoria — T-Mobile Arena
- 2022-05-07 — Dmitrii Bivol — Derrota — T-Mobile Arena
- 2021-11-06 — Caleb Plant — Victoria — MGM Grand Garden Arena
- 2019-11-02 — Sergey Kovalev — Victoria — MGM Grand Garden Arena
- 2019-05-04 — Daniel Jacobs — Victoria — T-Mobile Arena
- 2018-09-15 — Gennadiy Golovkin — Victoria — T-Mobile Arena
- 2017-09-16 — Gennadiy Golovkin — Empate — T-Mobile Arena
- 2017-05-06 — Julio César Chávez Jr. — Victoria — T-Mobile Arena
- 2016-05-07 — Amir Khan — Victoria — T-Mobile Arena
- 2015-11-21 — Miguel Cotto — Victoria — Mandalay Bay Events Center
- 2014-07-12 — Erislandy Lara — Victoria — MGM Grand Garden Arena
- 2014-03-08 — Alfredo Angulo — Victoria — MGM Grand Garden Arena
- 2013-09-14 — Floyd Mayweather Jr. — Derrota — MGM Grand Garden Arena
- 2012-09-15 — Josesito López — Victoria — MGM Grand Garden Arena
- 2012-05-05 — Shane Mosley — Victoria — MGM Grand Garden Arena
- 2010-05-01 — José Miguel Cotto — Victoria — MGM Grand Garden Arena
Sus dos verdugos
Los únicos que pudieron derrotar a Canelo en esta larga lista en la Ciudad del Pecado fueron Floyd Mayweather Jr. y Dmitrii Bivol. Ambas peleas fueron por decisión unánime; aunque también cuenta con un empate con Gennadiy Golovkin.