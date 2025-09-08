Canelo Álvarez llega a Las Vegas y responde críticas a su preparación rumbo a la pelea con Terence Crawford

Saúl “Canelo” Álvarez ya pisa suelo de Las Vegas, donde inició su concentración final de cara al esperado combate del próximo sábado 13 de septiembre frente al estadounidense Terence Crawford, en el Allegiant Stadium.

El campeón mexicano llega a la recta definitiva de su campamento envuelto en polémica tras la elección de sus sparrings. El tapatío trabajó con el exmonarca mundial wélter Jaron “Boots” Ennis y el peso mediano cubano Yoenli Hernández, decisión que levantó cuestionamientos entre especialistas de boxeo.

Uno de los críticos más duros fue el entrenador Teddy Atlas, quien en su canal The Fight consideró que Álvarez se expuso innecesariamente:

“Creo que Canelo debió entrenar como siempre, reservando energías para la pelea y siguiendo el plan de Eddy Reynoso. Yo no hubiera puesto a mi peleador en ese tipo de guerras dentro del gimnasio”, señaló.

Lejos de la polémica, Canelo defendió su estrategia en el documental que Netflix lanzó recientemente sobre su preparación.

“El sparring es clave. Necesitan ser tan buenos como mi oponente”, explicó el mexicano, convencido de que trabajar con rivales de alto nivel lo prepara mejor para la noche grande.

En esa misma producción, Álvarez reveló su gusto por la rutina diaria en el gimnasio, aunque su propio entrenador lo frena para evitar excesos:

“Lo que más disfruto es entrenar. Puedo hacerlo todos los días, pero a Eddy no le gusta”, bromeó.

Respecto a Crawford, el jalisciense no escatimó en elogios y reconoció el reto que representa enfrentarlo.

Canelo Álvarez no se ve como favorito

“Es un gran peleador, un desafío diferente. Entrenamos con zurdos y diestros porque todos tienen problemas con ese estilo. Ahora tengo la experiencia para adaptarme. Él sube dos divisiones, así que en teoría tengo todas las de perder, pero siempre me gusta desafiarme a mí mismo”, sentenció.

La cuenta regresiva está en marcha: el próximo fin de semana, Las Vegas será el escenario de un duelo que promete marcar un antes y un después en la carrera del campeón mexicano.