Óscar Valdez regresa al ring con triunfo ante Ricky Medina

La noche del sábado en Nogales, México, se disputó una auténtica batalla a 10 asaltos, en la división, Peso Pluma, entre el ex campeón y oriundo de la ciudad, Óscar Valdez y Richard ‘El peligro’ Medina.

CAPTURA DE PANTALLA

Combate de poder a poder

Óscar Valdez subió al ring un año después de su trágica derrota por nocaut ante Emmanuel Navarrete, en una pelea por el título del CMB Superpluma, celebrada en diciembre del 2024.

En su regreso, Medina no dejó que las cosas fueran fáciles para Valdez, pues ‘El peligro’ no dejó de ir al frente en ninguno de los 10 asaltados, acción que se vio reflejada en las tarjetas de los jueces, quienes pese a dar la victoria a Óscar, lo hicieron de manera muy cerrada.

Óscar Valdez I @oscarvaldez56

El excampeón de 34 años, mostró garra y experiencia al buscar combinaciones que cansarán a su retador, sin embargo, los ataques por dentro de Medina comenzaron a cansara al ex campeón poco a poco desgastando sus piernas y velocidad.

Al final del encuentro y tras una gran exhibición de ambos peleadores, las tarjetas dieron por ganador a un cansado Valadez, quien pudo cerrar fuerte los últimos asaltos y así volver al camino de la victoria, ante un rival que ya antes había enfrentado.

Valdez suma una racha mixta entre victorias y derrotas desde que perdió el título del CMB en 2022 y considerando la edad que tiene, se espera que las apariciones del mexicano cada veas sean menores dentro del ring.

Equipo de Valdez I @oscarvaldez56