No hubo miedo: Juan Manuel Márquez recordó cuando Canelo Álvarez lo retó a pelear

Hace 14 años, cuando Saúl Canelo Álvarez comenzaba su ascenso en el mundo de los guantes, hubo un mexicano que ya levantaba la mano para ser leyenda, Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez, quien en ese entonces no aceptó pelear con Canelo por buscar otros retos.

Juan Manuel Márquez I MEXSPORT

‘No tuvimos miedo’

Recientemente durante el programa ‘PROBOX’, el Dinamita Márquez contó la anécdota de cuando Canelo le habló para pelear con él, pero para esto tenía que subir de división, a lo que Márquez se negó, pero aseguró que no por miedo, sino por que no era lo que él quería en ese momento de su carrera.

“Él era superwélter y yo estaba peleando en peso ligero, dijo ‘sube a wélter y yo bajo a wélter’ y le digo ‘yo no quiero cometer el error que cometí con Floyd Mayweather.

No tuvimos miedo, estamos diciendo que en el boxeo existen divisiones y si mi cuerpo no me lo pedía, no lo iba a hacer. Yo subía conforme a los retos, como Barrera, Juan Díaz o Casamayor. Por eso me decidí con ese tipo de rivales. En ese tiempo, Pacquiao era el mejor libra por libra y ese era el mejor”, declaró durante el programa.

Saúl Canelo Álvarez I MEXSPORT

Además de contar la anécdota de lo que pudo ser una gran pelea hace 14 años, Márquez también se dio el tiempo para imaginar qué hubiera pasado si aceptaba esa perla, a lo que comentó que seguramente habría sido muy criticada.

“¿Qué hubiese pasado si le hubiera ganado? (Hubieran dicho) ‘estaba creciendo, está aprendiendo, es que ya Márquez tiene mucha experiencia, se vio la diferencia´. Creo que cuando a uno le quieren poner servir de escalón a un peleador, yo no me presto para eso. Por eso la pelea no se dio. Aquí nadie le saca a nadie”, concluyó el ex campeón.

Márquez en ceremonia de pesaje I MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Marco Verde ya conoce a su rival para la función de Canelo vs Crawford