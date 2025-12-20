Monte de Piedad sigue en huelga: ¿Qué pasará con tus prendas?

Desde que estalló la huelga en octubre de 2025, el Nacional Monte de Piedad ha enfrentado una crisis operativa sin precedentes: suspensiones en sucursales, cancelación de préstamos prendarios y el freno a refrendos y recuperaciones de prendas. Todo esto ha encendido las alertas entre las personas que tienen algún contrato activo.

De acuerdo con los estados financieros dictaminados de Financiera Monte de Piedad, su situación económica lleva años en picada: tras un desplome en 2020 y una leve recuperación en 2022 y 2023, 2024 volvió a dejar números rojos, y así arrancó 2025: frágil y con más gastos que ingresos. A esto se le sumó el paro laboral que paralizó las operaciones.

Desde octubre, Nacional Monte de Piedad entró a huelga / Redes Sociales

¿Y qué pasa si tienes un contrato activo?

La institución informó que se ampliaron las fechas de comercialización de las prendas cuyo plazo vencía a partir del 25 de septiembre de 2025, excepto en los empeños de automóviles sin resguardo. En ese periodo extraordinario, los intereses siguen corriendo diariamente, como se pactó desde el inicio.

Además, si ya habías usado todos tus refrendos o tu contrato no contemplaba esa opción, te darán uno adicional para darte más tiempo. Puedes revisar la nueva fecha límite en los canales oficiales de Monte de Piedad.

Tus prendas no se perderán pese a la huelga / Redes Sociales

¿Y si ya vendieron tu prenda?

Aquí entra el famoso remanente o demasía. Si tu prenda ya fue vendida y el precio de venta fue mayor al préstamo más los intereses y gastos, ese excedente te pertenece a ti, no al Monte de Piedad. Lo puedes reclamar con tu contrato e identificación oficial, y tienen que pagártelo en efectivo.

“El derecho puede ejercerse hasta un año después de la venta”, informa la institución. Pero ojo: la Profeco ha detectado que muchas personas no reclaman este dinero. En 2019, de 984 quejas sobre casas de empeño, 28 fueron por remanentes no entregados.

Nacional Monte de Piedad continúa en huelga / Redes Sociales

¿Y si no me lo quieren pagar?

Si te niegan el remanente o notas alguna irregularidad en tu contrato, puedes acudir directamente a Profeco. Ya sea por WhatsApp, redes sociales o al Teléfono del Consumidor, la dependencia ofrece orientación gratuita.

En medio de la incertidumbre financiera del Monte de Piedad, lo que más vale ahora es la información. Que no se te pierda tu prenda... ni tu dinero.

Tus prendas no se pierden y las puedes reclamar / Redes Sociales