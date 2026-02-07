¡De sueño! Xolos y Puebla reparten puntos en un partido sin anotaciones

Si no se jugaba, tampoco pasaba nada. Los Xolos de Tijuana y Puebla repartieron puntos en la frontera en el encuentro más aburrido de toda la actividad del viernes en la Liga MX. Aunque ambos equipos lucharon, ninguno de los dos fue capaz de romper el cero.

La Franja empezó de manera activa, pero no generó mucho. Edgar Guerra tuvo una oportunidad frente al arco de Toño Rodríguez en el primer tiempo, pero nunca pudo hacer contacto y la jugada fue un reflejo de lo que fue el encuentro, impresión y poca técnica en La Perrera.

Mourad Daoudi y Emiliano Gómez luchando un balón | IMAGO7

Por su parte, la acción más clara de Xolos llegó al minuto 24, gracias a un disparo de media distancia de Nacho Rivero. El exjugador de Cruz Azul tomó el balón fuera del área y mandó un disparo colocado, pero Ricardo Gutiérrez retuvo bien el esférico sin dar rebote.

Castañeda también intentó al 42' con un disparo de media distancia, pero una vez más, como lo fue todo el encuentro, la contundencia pecó por su ausencia. El segundo tiempo empezó con muchas ganas, pero lo más relevante fueron las sustituciones y una que otra jugada de los de la Angelópolis.

Iker Moreno e Iván Tona | IMAGO7

¿Cómo fue el segundo tiempo del Xolos vs Puebla?

Los de la frontera comenzaron con ímpetu el complemento, pero la claridad nunca estuvo de su lado. Adonis Preciado tuvo la primera jugada del segundo tiempo con un disparo -otra vez- desde fuera del área, ¿cómo terminó? Afuera de la portería de Gutiérrez.

Los dirigidos por Albert Espigares tuvieron la ocasión más clara en los pies de Guerra, pero la figura impoluta de Toño Rodríguez respondió. El colombiano condujo el balón hasta el área, pero entre el achique del arquero mexicano y mala definición, se terminó por perder la victoria al 66’.

Toño Rodríguez salvó a Tijuana | IMAGO7

Los últimos 20 minutos se jugaron porque se tenían que cumplir, pero ninguno de los dos equipos intentó algo distinto, con todo y los incontables cambios. La Franja tomó la iniciativa, pero como lo ha sido en todo el torneo, no lograron hilar jugadas consecutivas y todo terminó en nada.

¿Cómo quedan en la Tabla General?