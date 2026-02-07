Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Guido Pizarro elogia al Búfalo Aguirre y lanza mensaje a Nico Ibáñez

Guido Pizarro en el Tigres vs Santos Laguna l IMAGO7
Ricardo Olivares 00:49 - 07 febrero 2026
El DT de Tigres habló tras la goleada ante Santos Laguna

Tras sacar la victoria ante Santos Laguna, el técnico de Tigres, Guido Pizarro habló sobre el próximo refuerzo Rodrigo Aguirre, quien mencionó que lo espera con ansias para integrarse al plantel felino en busca del sustituto de Gignac.

Pizarro destacó su sentir con la llegada del delantero uruguayo: “Lo de Rodrigo, muy ilusionado, es un jugador que conozco y lo quiero y seguramente aportará mucho. Es un jugador que nos va a venir a potenciar. 

“Tiene muchas ganas de estar acá, es un perfil que queremos mucho para nuestra institución y seguramente él se va a matar por nuestros colores y nuestra gente. Ya es consciente de lo que significa nuestro club y lo vamos a aprovechar y lo estamos esperando con muchas ganas”, resaltó sobre el flamante refuerzo.

Rodrigo Aguirre con América | MEXSPORT

¿Qué dijo sobre Nico Ibáñez?

Pizarrón también habló sobre la salida de Nicolás Ibáñez, tras la llegada del delantero uruguayo: “Ya se lo había comunicado hace tiempo, tenemos una relación muy buena. El equipo está por encima de cualquier vínculo personal y me ocupa hacer lo mejor para el equipo e institución.”

“Creo que Nico lleva tiempo acá, ha tratado de hacer lo mejor y ha aportado en su momento pero es momento de mirar hacia delante. La llegada de Rodrigo nos va a venir a potenciar y tenemos estos días para la resolución con Nico. Pero se lo ha tomado muy bien, tenemos buena relación todos acá dentro siempre hemos sido transparentes y frontales”, dijo Guido.

Nico Ibáñez expulsado en el Tigres vs Cruz Azul | IMAGO7

¿Qué dijo sobre la goleada?

El DT argentino se mostró de igual forma satisfecho tras la goleada en casa vs los de Torreón. “Fue un buen juego de futbol. El resultado marca un poco el desenlace pero conscientes que hemos mejorado el funcionamiento de la primera fecha. 

“El resultado es consecuencia de eso, son tres puntos y ahora darle vuelta a la página, tenemos el compromiso de martes que iremos en búsqueda de lograr el pase”, aseguró el entrenador tras la goleada ante Santos Laguna.

Tigres ante Santos en casa | Imago7

Con este marcador, Tigres llegó a 10 puntos en el torneo y manda un mensaje claro en casa, mientras que Santos continúa sin conocer la victoria en el campeonato, en la próxima fecha tendrá una visita complicada al Cruz Azul sin antes recibir al Forge FC dentro de la Copa de Campeones de la Concacaf.

